Operação Integrada entre Forças de Segurança nacionais, estaduais e municipais foi deflagrada ontem em Alta Floresta

Bruno Felipe

Da Reportagem

Foi lançada ontem, quinta-feira (10/10), em Alta Floresta, uma operação integrada entre as Forças de Segurança nacionais, estaduais e municipais. Mais de 80 homens da Polícia Civil, Policia Militar, Exercito e Marinha do Brasil intensificarão as abordagens no município, atuando principalmente no combate ao tráfico de drogas, cumprimento de mandatos judiciais, desmatamento, garimpos irregulares e fiscalização fluvial.

O lançamento da operação aconteceu na Praça do Avião e contou com a presença de inúmeras pessoas, entre agentes de segurança, autoridades políticas e a própria população que passava pelo local. Segundo o Tenente Coronel Arruda, Comandante do 9º Comando Regional da PM em Alta Floresta, cada Força terá sua missão constitucional e darão suporte para toda a região, sendo que parte do efetivo atuará já a partir de hoje na cidade de Carlinda. “Acreditamos que com essa união de forças, essa grande operação vai dar um ‘susto’ na bandidagem e por algum tempo a região ficará mais tranquila”, disse o Coronel Arruda, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

A Marinha do Brasil irá reforçar a fiscalização fluvial em toda a região, já o cumprimento de mandatos de prisões será efetuado pela Policia Civil. A Delegada Regional de Polícia Civil de Alta Floresta, Dr. Ana Paula Revelles Carvalho, disse que para contribuir ainda mais com a operação, as equipes do Garra e investigadores da Delegacia, irão a campo para intensificar as ações. “Ao longo desses dias vamos desenvolver esse trabalho de campo e vamos reforçar o efetivo da delegacia para eventuais flagrantes e ações”, disse ela, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

O Copo de Bombeiros, além dos serviços de salvamentos, ficará responsável também pelas fiscalizações em estabelecimentos para averiguar se os comerciantes estão com os alvarás em dia. “Quem ganha é Alta Floresta com uma operação dessa, pois a cidade fica mais segura e consequentemente, as Forças de Segurança Pública tem esse apoio do município, isso fortalece a municipalidade, a segurança pública e a sociedade”, disse o comandante da 7ª Cia do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, Tenente BM Ranie, ao Jornal O Diário. Vale frisar que a operação não tem data para se encerrar.