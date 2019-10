Marinha do Brasil promove palestra de orientação para associados da COOPERALFA

————————

Bruno Felipe

Da Reportagem

————————

Desde o mês de setembro, uma equipe da Capitania Fluvial da Marinha do Brasil está em Alta Floresta realizando a fiscalização de embarcações nos rios da região. No final da tarde da última quarta-feira (09/10), a equipe promoveu uma palestra de orientação para os garimpeiros associados da Cooperativa de Pequenos Mineradores de Ouro e Pedras Preciosas de Alta Floresta (COOPERALFA), uma forma de explicar as normas necessárias para que todos estejam regularizados.

Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, o presidente da Cooperalfa, Darcy Winter, disse que quando vem alguma fiscalização no município, todos ficam meio apreensivos, pois muitas forças de segurança chegam na cidade parando as atividades dos produtores, mas fato este que não ocorreu com a visita da Marinha. “Eu parabenizo a Marinha do Brasil através de seus oficiais, pois eles vieram para fazer cumprir a lei, mas também chegaram de uma forma bem acessível, com o interesse de nos ajudar; então eles estão explicando tudo que precisamos fazer para estarmos dentro da legalidade, para nós isso é muito importante”, disse Darcy, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Segundo o 1º Tenente da Marinha do Brasil, Wolney Barbosa, na palestra foi dada algumas orientações sobre o que é necessário para que os garimpeiros se regularizem perante a Marinha, na questão das embarcações e também motores “Recebemos um feedback muito positivo com o pessoal da cooperativa, a gente vê que o pessoal está interessado em se regularizar, então demos orientações e passamos informações importantes acerca de segurança da navegação também no sentido para evitar acidentes”, disse o Tenente, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Lembrando que além de ter promovido um curso de aquaviário no município e palestras de orientações, a equipe da Marinha também está realizando a Operação ‘Verde Brasil’, através de decreto presidencial. A operação busca integrar as forças de segurança pública, para o combate aos crimes ambientais. “O nosso objetivo aqui fiscalizando não é para prejudicar ninguém, nosso objetivo maior é a segurança da navegação”, frisou Wolney. A Marinha está utilizando as estruturas da Secretaria de Desenvolvimento como base para os atendimentos para a regularização de embarcações e emissão de habilitação dos condutores. O atendimento acontecerá até o final da semana que vem e os interessados devem comparecer na secretaria, localizada no prédio da CEPLAC, no sábado e domingo das 08h30 às 11h30 e também de segunda à sexta-feira das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.