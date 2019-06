AEGAF promoveu o lançamento do VI Festival Gastronômico ‘Sabores da Floresta’; evento reuniu empresários do ramo e apoiadores

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizado na noite da última quinta-feira (06/05), o lançamento do VI Festival Gastronômico ‘Sabores da Floresta’. O evento será realizado nos dias 05,06 e 07 na Praça do Avião. A reportagem do Jornal O Diário acompanhou toda a cerimônia de lançamento, que contou com a participação de empresários do ramo, apoiadores e também da imprensa local.

O Festival é realizado pela Associação dos Empresários de Gastronomia de Alta Floresta (AEGAF) e é uma iniciativa que busca fomentar e promover a gastrônoma local. Além disso, ajuda a divulgar e a valorizar os produtos regionais provenientes da Floresta Amazônica, dos rios e da agricultura da região.

“A gente só tem a agradecer ao apoio que a gente recebe, ao público que sempre aparece, aos patrocinadores, que realmente fazem esse evento seja um evento maravilhoso”, disse o empresário e um dos organizadores do evento, Ricardo Pagnoncelli, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

A cada ano novas expectativas de crescimento e profissionalização do setor estão sendo agregadas ao evento, resultando no aumento do número de empresas e setores participantes, além de mais consumidores que percebem o festival como importante atrativo no turismo regional, gerador de negócios e de desenvolvimento socioeconômico e cultural. Neste ano, 17 empresas irão participar do festival e cada uma terá que apresentar pratos inovadores e pelo menos com dois ingredientes da nossa região. “O objetivo é realmente valorizar os produtos regionais e valorizar essa diversidade que a gente tem em nossa região que realmente é muito grande, mas pouco explorada”, complementou Ricardo.

Segundo ele, o evento nasceu da consciência e da mobilização dos empresários do setor de restaurantes, hotéis, padarias, peixarias e outros, durante o programa de fomento ao turismo, implantado em 2012 nos municípios de Alta Floresta e Paranaíta a partir de uma parceria entre o Sebrae-MT e a UHE Teles Pires. A primeira edição do festival foi realizada em 2014.

Uma das grandes novidades para este ano é que nos dias de festival, será realizada também a 1º Feira do Turismo da Amazônia Mato-grossense, com o objetivo de divulgar o potencial local do município como a observação de aves, pesca esportiva e turismo rural.

“Ali vão estar estandes com cidades e pousadas, e alguns serviços ligadas ao turismo também; a expectativa está muito grande, muito bem organizada, a aceitação dos municípios e das pousadas estão aderindo, a tendência é sucesso”, disse a guia de turismo, Elaine Pereira, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.