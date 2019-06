TIRO E QUEDA – 05.06.2019

Ontem foi realizada a concretagem do 2º piso do edifício Altaville, que tem à frente o arquiteto Mauricio Vera e o empresário Abud (Alta Veículos). As imagens da concretagem estão nas páginas pessoais dos dois empresários e no canal do edifício no facebook, além claro, dos parceiros que estão atuando na construção do arranha-céus, primeiro de Alta Floresta, que terá 14 andares. Dentre estes parceiros está a Casari Imóveis, que é responsável pelas vendas do empreendimento.

Ao ver as imagens, a progressão da obra, a empolgação dos dois empreendedores e a alegria estampado no semblante de ambos acompanhando a etapa, que é importantíssimo, me veio a seguinte reflexão: Quem ganha com o edifício? A quem beneficiará a construção?

A resposta é ampla.

Ganham os empreendedores, ganham os investidores que irão adquirir os apartamentos, ganham os funcionários, mais de 40, que estão trabalhando diretamente na obra, ganham os fornecedores (que não são poucos e são todos de Alta Floresta) que estão entregando os produtos para a evolução da construção, ganham os funcionários destes fornecedores, ou seja, a cadeia financeira gerada a partir da obra é muito grande. Claro, ganha o município, pois gera impostos, gera renda, gera riqueza e acima de tudo, aumenta a expectativa da população em torno do crescimento da cidade. São ganhos inestimáveis.

Ainda haverá outras etapas que começarão em breve, por exemplo, a construção de um apartamento (ao lado) e que será decorado dentro dos padrões de tamanho e de qualidade. Várias empresas e profissionais liberais de Alta Floresta foram chamados à participar desta etapa, ou seja, amplia-se a cadeia de benefícios e seus beneficiários.

Depois que o edifício estiver pronto, com certeza irá gerar, para sempre, uma série de empregos ao fornecer serviços para atender aos moradores, de porteiros a zeladores, além das atividades de recreação que ocorrerão no interior do Altaville, aos moldes dos melhores empreendimentos do mesmo estilo no país.

Ou seja, e faço questão de relacionar aqui para que você que estiver lendo entenda o porque de nós, aqui da redação, ficarmos tão contentes a ponto de enaltecermos aqueles que são responsáveis diretos por empreendimentos como o Alta Ville, o Hamoa, o Aquarela Hamoa, o Vila Verde (família Baganha, com todos seus outros empreendimentos), o Buritis, a obra do Atacado Machado, dentre outros, nós sabemos que a cadeia de geração de recursos que é produzida pela construção civil é imensa e todos ganham, de vendedores de materiais para construção à borracheiros, ao comércio em geral.

O registro acima é importante para que nós passemos a valorizar o trabalho destes empreendedores, para que a classe política (vereadores, especialmente), quando for dar uma Moção ou um título de Cidadão Honorário, olhe de modo carinhoso para pessoas que a bem da verdade raramente são lembradas, mas merecem.