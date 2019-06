Placas de sinalização verticais das ciclofaixas estão prontas e serão fixadas já nos próximos dias, afirmou diretor de trânsito

Bruno Felipe / Da Reportagem

As placas de sinalização verticais das ciclofaixas já foram regulamentadas e a expectativa é de que sejam implantadas nos próximos dias. As placas são o último passo para a regulamentação das duas ciclofaixas localizadas nas avenidas Ariosto e Ludovico da Riva; após a fixação, a circulação nestas faixas por parte dos ciclistas será liberada. A informação foi confirmada pelo Diretor de Trânsito Messias Araújo.

Segundo ele, atualmente está sendo finalizado a parte da sinalização horizontal na avenida Ludovico da Riva e somente após a conclusão deste serviço, as placas serão fixadas. Após a liberação de circulação nas faixas, alguns Agentes de Trânsito estarão in loco fazendo toda a fiscalização para que infrações não sejam cometidas. Ele ressaltou que a fiscalização só acontece com a ajuda e apoio da população, uma vez que atualmente são poucos agentes atuando nas ruas do município. No ano de 2011, a secretaria municipal de trânsito contava com 20 agentes, hoje apenas 16 agentes atuam diretamente na parte da fiscalização, segundo Messias. O diretor afirmou que para uma cidade que possui 45 mil veículos cadastrados, seria necessário no mínimo um contingente de 25 agentes para atender toda a população.

As ciclofaixas funcionarão de segunda a sexta-feira, das 20h00 às 6h00 horas e nos sábados das 13h00 até as 6h00 da segunda-feira. O horário foi definido após um estudo feito pela secretaria que verificou que a partir das 20hrs o fluxo de veículos no grande centro é bem menor. Após a regulamentação das ciclofaixas, a secretaria irá promover uma campanha educativa em todas as mídias locais.