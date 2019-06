“Não tem”: Vereadora afirma que Unidades de Saúde da Zona Rural estão sem medicamentos há várias semanas

Bruno Felipe / Da Reportagem

Durante a sessão ordinária da última terça-feira (28/05), a vereadora Elisa Gomes usou a tribuna para falar novamente sobre o caos na saúde municipal. Segundo a vereadora, medicamentos básicos estão em falta há semanas nas Unidades de Saúde do município, principalmente as localizadas na Zona Rural. A vereadora comentou também sobre a falta de materiais de limpeza nestas unidades, onde os próprios pacientes e funcionários tiveram que tirar o dinheiro do próprio bolso para fazer a aquisição desses materiais.

Ocorre que, logo em seguida, também no uso da tribuna, o vereador Luís Carlos de Queiroz leu uma matéria vinculada em uma mídia impressa local onde o prefeito Asiel Bezerra, em entrevista, afirmou que tem sim medicamentos nas unidades de saúde. A reportagem do Jornal O Diário conversou com o vereador, que explicou apenas que leu a matéria para provocar uma reunião com o atual Secretário de Saúde Marcelo Costa, para explicar o que de fato ocorre nas Unidades de Saúde.

Procuramos a vereadora Elisa Gomes na manhã da última quarta-feira (29/05), e ela afirmou que até a última terça-feira muitos moradores da Zona Rural reclamaram que ficaram sem atendimentos devido à falta de medicamentos. Elisa frisou que outros vereadores também fizeram a cobrança no uso da tribuna, pois muitos deles receberam a visita de pacientes em seus gabinetes os quais reivindicavam materiais curativos. Segundo ela, medicamentos para pressão e febre, bem como materiais curativos como gaze, até a última terça, não tinham na maioria das unidades da zona rural. “O prefeito devia fazer uma visita nessas unidades de saúde da Zona Rural para verificar a realidade, porque talvez, aquilo que é passado para o prefeito, não é a realidade; sabemos do tempo dele que é extremamente pequeno em relação a tudo que ele precisa administrar no município, mas é necessário ver isto, porque eu enquanto vereadora jamais venho na tribuna cobrar sem verificar realmente a veracidade”, disse Elisa em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Ela salientou que irá procurar o Secretário de Saúde até o final da semana para marcar uma reunião e verificar como está o planejamento dele em relação aos medicamentos. A reportagem procurou o Prefeito Asiel em seu gabinete para posicionamento e esclarecimentos sobre o assunto, mas segundo fomos informados pela assessoria de comunicação, ele possivelmente estaria em uma reunião. A reportagem tentou conversar também com o Secretário de Saúde Marcelo, mas até o fechamento desta edição não conseguimos contato.