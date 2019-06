Bairro com mais segurança, serviços e espaço para esporte e lazer será realidade em Alta Floresta

Assessoria

Com o crescimento e a ampliação das cidades brasileiras o conceito de bairro planejado também está em expansão no mercado, pois tem sido amplamente difundido através do novo urbanismo, que começou a ser pensado no início dos anos 80, nos Estados Unidos. Esses empreendimentos oferecem um novo jeito de morar, pois são construídos com toda infraestrutura necessária e projetos que valorizam a qualidade de vida para tornarem-se o lugar ideal para viver com a família. No planejamento, todos os detalhes são pensados para proporcionar bem-estar para quem ali vive, além de ótimas oportunidades de negócios para empresários, que poderão morar e empreender em um mesmo local.

Os bairros planejados, por sua característica de múltiplo uso, abrigam uma maior diversidade de imóveis, contemplando áreas para moradias horizontais e verticais, comércios, serviços, escritórios, escolas, universidades, espaços de lazer e de convivência com menos impacto na natureza e ocupações para todas as faixas etárias. Espaços públicos como bosques e praças, equipamentos para atividades físicas, quadras para as práticas de esportes, playgrounds, são recursos para que os moradores possam desfrutar de momentos de descanso e lazer quando voltam da escola ou do trabalho.

Alguns dos problemas de trânsito podem ser resolvidos com estratégias urbanísticas como a implantação de ruas orgânicas e diminuição de cruzamentos, que embelezam o bairro e aumentam a segurança do tráfego de veículos, além de proporcionar mais proteção aos pedestres e ciclistas com a construção de ciclovias e pistas de caminhada. A segurança em um bairro planejado é reforçada, pois conta com vigilância motorizada 24 horas e monitoramento por câmeras em pontos estratégicos.

Adquirindo um imóvel em um bairro planejado, você terá a garantia da organização com gestão administrativa, que torna toda sua infraestrutura autossustentável e garante os principais aspectos que fundamentam o conceito do novo urbanismo, proporcionando maior segurança e qualidade de vida para seus moradores e valorização para os investidores.

Em Alta Floresta, a JMD Urbanismo, em parceria com a Família Arpini, projetou o bairro planejado Aquarela Hamoa, totalmente preparado para receber a nova centralidade urbana da cidade com o conceito de morar, trabalhar, estudar e divertir-se em um espaço harmonizado, mais seguro e integrado ao meio ambiente. Sucesso de vendas e de satisfação no mercado de Sinop onde já existe desde 2005, o conceito Aquarela foi planejado para fomentar maior convivência entre as pessoas, remetendo ao sentimento nostálgico das cidades do interior onde circulava-se a pé ou de bicicleta com mais segurança.