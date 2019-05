Nova diretoria da OAB de Alta Floresta foi empossada

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada na manhã da última sexta-feira (10/05), a cerimônia de posse da nova diretoria da 8ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Alta Floresta. Após a cantoria do Hino Nacional, a nova diretoria composta pela Dra. Lourdes Navarro como Presidente, Dr. Carlos Eduardo como Vice-presidente, Dr. Francis Dias como Secretário, Dr. Celso Junior como Secretário Ajunto, Dr. Eduardo Assunção como tesoureiro e Dra. Taciane Fabiani como delegada da Caixa de Assistência dos Advogados realizaram o juramento e o comprometimento em desempenhar fiel e legalmente o mandato que foi confiado tudo fazendo pela dignidade da profissão e em benefício da classe. “Para a seccional é muito importante esse momento, é um momento onde nós reafirmamos o compromisso com a advocacia e com a sociedade Mato-grossense; é uma cidade importante para o estado de Mato Grosso e a seccional jamais poderia deixar de estar aqui presente reafirmando os compromissos com as bandeiras constitucionais que o cidadão brasileiro espera”, disse o Presidente da Seccional de Mato Grosso Dr. Leonardo Pio da Silva Campos em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Lembrando que as eleições para a nova diretoria ocorreram ainda no mês de novembro do ano passado por meio de votação direta dos advogados regularmente inscritos na seccional de Mato Grosso. Os trabalhos da nova diretoria iniciaram no primeiro dia do ano de 2019, porém, a posse só pôde ser realizada na última sexta-feira por conta da agenda do presidente da seccional de MT Dr. Leonardo que fez questão de comparecer em todas as posses das subseções da OAB existente no estado para empossar os eleitos. “O sentimento é de alegria, sabendo que vai ter um monte de serviço pela frente”, salientou Lourdes em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Dentre vários projetos, Lourdes disse durante seu pronunciamento, que irá lutar incansavelmente pela implantação da Justiça Federal em Alta Floresta. O presidente Leonardo se colocou à disposição e disse que junto com sociedade civil organizada irá buscar a implementação da Justiça no município. “Depende de lei para trazer a Justiça Federal para cá e a Ordem será uma voz em defesa da sociedade altaflorestense”, concluiu ele.