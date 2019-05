‘ALTA FLORESTA-FAÇA BONITO’: Passeata será realizada em Alta Floresta contra o Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Bruno Felipe / Da Reportagem

Durante este mês será realizado em todo território nacional diversas ações referentes ao dia 18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em Alta Floresta, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), irá promover uma passeata com concentração na Praça da Igreja Matriz, percorrendo toda a avenida Ariosto da Riva, contornando na Câmara de Vereadores e seguindo até o supermercado Del Moro, local onde haverá a dispersão.

A passeata contará com a participação de todos os envolvidos no CMDCA, bem como as crianças atendidas pelo CRAS e CREAS do município. Segundo a presidente do CMDCA Márcia Trindade, em média 45 crianças são atendidas pelas unidades, sendo que todas elas passaram por algum tipo de violência, seja ela sexual ou física e atualmente passam por atendimentos psicológicos. “É um grande momento, nós vamos estar com faixas e cartazes mostrando e alertando a comunidade para que as pessoas fiquem mais atentas, que as pessoas denunciem e nos ajudem nesse combate contra a violência e exploração da criança e do adolescente”, disse Marcia em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Lembrando que a data foi escolhida porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória (ES), um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como “Caso Araceli”; esse era o nome de uma menina de apenas oito anos de idade, que teve todos os seus direitos humanos violados, foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta daquela cidade. O crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje está impune. A proposta da campanha ‘Alta Floresta Faça Bonito’ tem como objetivo mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. “Eu convido com meu coração aberto cada altaflorestense, que entre conosco nessa passeata para que possamos tentar pelo menos dar um grito a sociedade, para gente trabalhar e dizer BASTA, diga não à violência”, concluiu Marcia.