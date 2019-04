TIRO E QUEDA – 22.04.2019

A “1ª Expoalta Floresta” já teve as primeiras ações desenvolvidas com o intuito de “anunciar” a festa. Na noite de quinta-feira foi organizado um coquetel para a imprensa e direcionado à, segundo o que foi dito, patrocinadores. A Feira tem algumas alterações importantes e que precisam ser enaltecidas.

Penso que a alteração mais “notável” é quanto à postura da organização (falo isso em relação ao empresário que proporcionou esta possibilidade, Ricardo Camilo, que é da capital do estado e tem um know-how em termos de grandes eventos que precisa ser respeitado. A feira trará cinco grandes atrações musicais, todas de sucesso nacional e todas com alta possibilidade de agradar o público, a começar do primeiro dia da feira quando “Wesley Safadão”, uma espécie de “Elvis Presley” do forró, fará sua primeira incursão em Alta Floresta.

Na grade de shows estão Diego e Arnaldo, do sertanejo universitário e Eduardo Costa, ícone do estilo “canto, bebo e choro”, vem “uns modão” de qualidade por aí.

Pra encerrar a grade, duas atrações nacionais com um temperinho regional. Filhos da terra, Pedro Henrique e Fernando (Paranaíta) e Maick e Lyan (Alta Floresta) vão cantar no “quintal de casa”, o que é uma belíssima tentativa da organização em agradar ao público local mandando um recado, nós viemos não para fazer uma festa para vocês, mas uma festa “com vocês”, o que é louvável.

No entanto… e sempre tem os “no entantos”, o empresário vai enfrentar alguns obstáculos, especialmente a julgar pelo primeiro evento, logo o da apresentação. O que era para ser um lançamento para a imprensa, já começou com “boicote”, sim, boicote mesmo, porque nós do O Diário não fomos sequer convidados para a cerimônia de lançamento. Eu não tinha entendido o porque, e continuaria sem entender não fosse a interferência de um colega de imprensa de uma emissora de rádio que, tendo o contrato direto do financiador da coisa toda, informou que O Diário, com seus 20 anos de mercado e um grande numero de leitores estava sendo escanteado.

Aí o “homem” mandou corrigir e fomos visitados por um dos representantes locais e, por respeito à ele, fomos, ainda bem, porque aí fomos entender porque de nos deixar fora.

No ambiente CTG (aonde cabe uma muldião) o espaço foi limitado para “poucas mesas”, ocupadas com gente da imprensa, claro, e por alguns poucos, POUQUÍSSIMOS empresários locais.

Vi bastante vereadores presentes, o que já achei estranho de cara, porque raramente se vê tantos vereadores em eventos foram da Câmara, mas estavam lá. Tambem estavam praticamente todos os assessores da Câmara local, oq eu achei mais estranho. Alguns destes assessores até fazem trabalho de assessoria, outros são meros puxa-sacos, assim mesmo, sem medo de errar.

Eu só encontrei uma razão para alguns puxa-sacos de vereadores irem lá, era para beber no 0800, só pode ser isso.

Não vi, a não ser eu não conheça, claro, um expositor no lançamento da “Expoalta Floresta”, não vi, a não ser do poder público, patrocinadores daqueles que normalmente são patrocinadores másters, a não ser, claro que não os conheça.

O evento, ainda que tenha tido o interesse em ser um lançamento da festa, que tem potencial para ser maravilhosa, ficou meio restrito… pelo menos a imprensa estava em peso.