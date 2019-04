TIRO E QUEDA – 18.04.2019

Me diga com quem andas e direi o quanto você pode se ferrar. E que Deus “abençõe” se eventualmente você andar mal acompanhado, se bem que para algumas pessoas, antes mal acompanhado do que só…

Não, isso não é um recado pra ninguém, o Tiro e Queda costuma ser direto, é apenas um alerta que é importante e interessante para todos, em todas as circunstâncias, cada um que encaixe na sua realidade.

Mas…

Hoje a noite acontecerá nas dependências do CTG Clube de Alta Floresta o lançamento da “nova Expoalta”. Ontem recebi a visita do conhecidíssimo Gordinho, do Sertanejo na Alta, que veio para convidar O Diário para estar presente no evento, não precisa Gordinho, a gente já ia, afinal, a Expoalta é um “patrimônio popular” e deve ser tratada como tal, ainda que a iniciativa privada tenha assumido a festa, já que o Sindicato Rural desistiu de tocar em frente o evento.

Um grande empresário musical da capital vai tomar frente da festa e há, segundo as primeiras informações, a possibilidade de uma grande grade de shows, que pode ser apresentada, ao menos parte, já no lançamento que ocorre hoje a noite. A festa deve acontecer na primeira semana de outubro, ou seja, daqui cinco meses e pouco. O prazo para a realização da festa é exequível, porém é preciso que a organização não perca tempo nas decisões, afinal, tem tudo por fazer, alguns problemas aliás, sempre fizeram parte da lista de “ocupações” de última hora dos antigos organizadores, como por exemplo, a estrada de acesso ao Parque de Exposições. É preciso tratar com antecedência para que não haja surpresas de último momento. Nada que não possa ser vencido.

De toda maneira, esperamos que o povo fique feliz com o novo formato, não só aceite mas de alguma forma participe ao máximo do evento. Boa sorte aos organizadores.

Mudando de assunto

Nesta semana o artista Plástico Paulo Roberto Paulinho, o conhecido Paulinho pé no chão, se ainda estivesse vivo, estaria completando mais um aniversário, 67 anos. A sua memória é eterna, os seus feitos ficarão para a história, até aqueles que pessoas maldosas tentaram desfazer apagando como é o caso do letreiro da entrada da cidade. Ainda bem que a memória do povo é boa e, para quem não lembrar, existe gente como a professora Edir, que postou nas mídias sociais uma foto tirada da obra de arte.

Em tempo, ainda bem, também, que existe O Diário, que faz questão de publicar as fotos e mostrar para a população que a entrada da cidade, com o letreiro todo colorido, já foi algo belo, vivo, viçoso, alegre. A obra de arte que foi pintada em 2017 por Paulinho e contraculturalmente apagada no ano seguinte com apoio de vereadores inclusive, foi concebida pelo artista, porém contratada pelo prefeito de Alta Floresta, Dr Asiel, numa das raras oportunidades em que políticos valorizaram o trabalho de Paulinho como deveria ser, pagando pela obra de arte. Saudades eternas. #Paulinhovive na memória de pessoas decentes.

Vou encerrar o Tiro e Queda de hoje como comecei, diga com quem andas e ainda direi a burrada que estais fazendo!!!