População de Alta Floresta pode ajudar projetos sociais com o FIA através da isenção de parte do imposto de renda

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi lançado este ano em Alta Floresta o FIA – Fundo Municipal da Infância e Adolescente. O assunto foi tema de uma palestra com o Auditor da Receita Federal, Renato Pinheiro, que esteve em Alta Floresta no mês passado. Durante a palestra, foi explicado que além dos 20% que todo contribuinte tem direito de abater no ato da declaração anual do Imposto de Renda é legal e constitucional destinar 3% desse valor para o FIA. O pequeno ato viabiliza a criação de ações, principalmente para coibir violência contra o público infantil.

O público alvo da palestra promovida foram os contadores que atuam no município. “Porque são eles que fazem esse papel de convencer a pessoa a destinar parte do importo para o FIA”, explicou a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Márcia Trindade, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Ela ressaltou que o recurso do FIA poderá ser destinado também a Projetos Sociais promovidos pelo CRAS e CREAS do município que atualmente atende crianças e adolescentes em diversas áreas com aulas de violão, dança e teatro. Além disso, existe uma meta para construir a sede da Casa Lar, pois atualmente a unidade funciona em um prédio alugado.

Para ter direito à isenção basta que o contribuinte selecione no sistema da declaração a ficha específica sobre a doação ao Fia, ou solicitar ao contador o desejo de doar quando for fazer a declaração. “Se nós pudermos conscientizar a população de que ela pode doar, imagina o ano que vem a comunidade voltada para isso… a gente tem condições de fazer trabalhos incríveis, de realizar desejos que nós temos de uma forma correta e de se sentir melhor, porque você sabe que a causa é justa”, concluiu Márcia.