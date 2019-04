Alta Floresta irá escolher cinco novos conselheiros tutelares em outubro

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), no uso das suas atribuições, informa a toda a comunidade em geral que haverá escolha para Conselheiros Tutelares para atuarem em Alta Floresta. As eleições acontecerão no mês de outubro, mas o edital já foi lançado para que os interessados possam se inscrever. As inscrições iniciam no próximo dia 24 de abril e encerram-se no dia 23 de maio, podendo ser feitas na Sala do Conselho localizado na Rua B3, anexo ao Conselho Tutelar, ou diretamente no site da prefeitura através do link altafloresta.mt.gov.br.

De acordo com a presidente do CMDCA, Márcia Trindade, são cinco vagas para conselheiros tutelares e para se inscrever os interessados necessitam seguir alguns requisitos como ter reconhecida a idoneidade moral, ter idade superior a 21 anos, residir no município há pelo menos um ano, ter 100% de participação de curso prévio e outra atividade quando promovidas pelo CMDCA, além de ter conhecimento em como lidar como crianças e adolescentes. “Acreditamos que teremos muitas pessoas interessadas”, salientou Márcia em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Para ser um conselheiro tutelar é exigido capacitações especificas para poder atuar nesta área. No processo de eleição, o curso de capacitação é um dos principais requisitos que garante a participação do inscrito até o final do processo. “Nós da rede de proteção à criança entendemos que é necessário que a pessoa tenha um perfil voltado para este tipo de trabalho”, disse Márcia ressaltando que caso o candidato não tiver participação de 100% no curso de capacitação ele será excluído.

Vale ressaltar que anteriormente as eleições para a escolha dos conselheiros ocorriam no período de 3 a 3 anos, mas a partir da eleição deste ano, devido a alteração de algumas normas do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, os conselheiros ficarão no cargo durante 4 anos. A votação será aberta para toda a população de Alta Floresta e feita através de urnas eletrônicas, além disso, a escolha pode ser feita em dois pontos da cidade: na escola Jayme Verissimo de Campos Junior (localizada na Cidade Alta) e na Benjamim de Pádua (localizada na avenida Ariosto da Riva). A presidente também está buscando parceria junto ao Cartório Eleitoral para que o órgão ceda um guichê de atendimento para os altaflorestenses poderem escolher os novos conselheiros.