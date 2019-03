Cerca de 80 profissionais e estudantes da saúde se capacitaram através do 1º Workshop ‘Justiça Pela Paz em Casa’

Bruno Felipe / Da Reportagem

Na última sexta-feira (15/03), o Fórum da Comarca de Alta Floresta, situado na avenida Ludovico da Riva, promoveu o 1º WorkShop ‘Justiça Pela Paz em Casa’, que ocorreu no Plenário do Júri. Cerca de 80 pessoas dentre alunos do curso de enfermagem da FADAF, estudantes de técnico em enfermagem pela Secitec, além de alguns profissionais da área da saúde do município, fizeram-se presentes. De acordo com a juíza da 4ª Vara e diretora do Fórum, Milena Ramos, o workshop visa a capacitação destes alunos e profissionais para lidar com situações de violência doméstica, tanto para identificar os casos quanto para encorajar as vítimas.

Durante o evento, a juíza Milena ministrou uma palestra sobre os aspectos jurídicos da violência doméstica e familiar. Ela explicou um pouco mais sobre a Lei Maria Da Penha, os tipos de violência que existem (violência física, sexual, moral, patrimonial, psicológica, doméstica e familiar, e de gênero), os direitos das vítimas, bem como procedimentos que devem ser adotados. “Pretendemos com esse Workshop capacitar esses profissionais justamente para identificarmos as situações logo no início, naquela primeira vez que ocorre para não dar continuidade ao ciclo de violência”, disse Milena em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

A psicóloga credenciada do Fórum Dr. Léia Riberio também ministrou uma palestra sobre os aspectos psicossociais da violência doméstica e familiar. Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, Léia disse que apesar de Alta Floresta ser um município relativamente pequeno, os casos de violência contra a mulher são elevados, sobretudo a violência sexual. “É bem importante mesmo estarmos falando sobre isso, quebrando o tabu; porque contando coisas que de fato acontece a gente acredita que o profissional da saúde vai ter um olhar diferente e vai estar atendendo de uma forma mais ampla seus pacientes”, disse ela.