Profissionais do Secitec fazem manifesto na Câmara e reivindicam recursos para que a unidade escolar não feche as portas

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira (26/02), alguns profissionais que trabalham no Secitec de Alta Floresta realizaram um manifesto com a exposição de cartazes pedindo ajuda aos parlamentares da Casa de Leis para que reivindiquem junto ao Governo do Estado a contratação de professores do curso de técnico de enfermagem.

Segundo o diretor da instituição, José Luis Teixeira, atualmente a escola técnica vem passando por um quadro emergencial necessitando de contratação de vários outros serviços. Isso tudo devido ao decreto de calamidade pública instaurado pelo Governador Mauro Mendes, o qual inviabiliza qualquer contratação e/ou despesas que a unidade possa estar fazendo.

Conforme o diretor explicou, a prestadora de serviço que realiza a limpeza do local está a três meses sem pagar os funcionários, além disso, as viaturas próprias de trabalho estão encostadas e as alugadas estão paradas devido à falta de recursos para aquisição do combustível. Muitos alunos que já terminaram os seus cursos ainda esperam pela certificação. “Eu não posso esperar 180 dias e a escolar ir fechando, então viemos pedir socorro na câmara hoje, pedir apoio dos deputados, para que nos dê condição de tocar essa escola”, disse o diretor.

Durante seus pronunciamentos, os vereadores se comprometeram em estar entregando um oficio aos deputados estaduais de seus respectivos partidos fazendo a reivindicação de recursos para que a unidade escolar não feche as portas. Sobre a situação dos técnicos de enfermagem, José disse que eles já terminaram as aulas teóricas, mas necessitam das aulas práticas, porém, o estágio deve ser acompanhado por seis professores enfermeiros e devido a inviabilidade de contratação, os alunos não conseguem concluir o curso. (Bruno Felipe / Da Reportagem)