Carnaval Popular não será realizado em Alta Floresta, mas foliões terão diversas opções para curtir o feriado

Na próxima terça-feira (05/03) comemora-se o ‘Carnaval’: palavra que tem origem no latim “carna vale” e que significa dizer “adeus à carne”. O carnaval é celebrado 40 dias antes da Páscoa, desde o século XI; este período é chamado pela Igreja Católica de ‘Quaresma’, que preserva quarenta dias de jejum, com abstinência de carne. Este período é caracterizado por muitas privações e por incentivar aqueles festejos carnavalescos onde a própria palavra carnaval indica os prazeres da carne. A origem do Carnaval está relacionada com determinados rituais de fecundidade da terra, que eram organizados na passagem de ano e no início da Primavera. No entanto, com o aparecimento do Cristianismo o Carnaval perdeu um pouco do seu caráter simbólico e místico.

Apesar de ser tradicional no município, o Carnaval Popular não irá acontecer neste ano em Alta Floresta. Entretanto, muitos clubes e casas noturnas irão promover festas particulares. Uma casa noturna localizada na Rua T-6, assim como as outras, irão promover festividades nos dias 01, 02 e 04 de março e além de apresentações musicais, estará também fazendo promoção de bebidas durante a noite.

Em outra casa noturna localizada na avenida Ariosto da Riva irá acontecer o Carnaval com o bloco Ekitravados; com concentração às 21h00, o evento contará com muitas atrações musicais, além da venda de cervejas a R$1,50. Os interessados em participar devem adquirir a camiseta do bloco que no 1º lote está custando R$70. Além disso, acontecerá no espaço TEAF o ‘CarnaROCK’, um carnaval totalmente diferente do comum e que contará com atrações de bandas do município. O evento será realizado na véspera do feriado, com início às 20h00. Já para os foliões que, de fato, desejam ‘pular’ o carnaval, existe também a opção de ver filmes no cinema do município, o CineFloresta. Neste caso, o cinema estará com o filme ‘Como Treinar Seu Dragão 3’ em cartaz nos dias 01,02,03,04 e 05. Além disso, no domingo (02/03), alguns artistas do município irão promover um ‘Movimento Cultural’ na praça do avião, com a apresentação de diversas atrações; os artistas buscam a valorização de todas as formas de manifestações artísticas e além de malabares, muita música e exposição de telas farão parte do movimento. Bruno Felipe / Da Reportagem