Confirmadíssimo: Réveillon em Alta Floresta será realizado novamente no Lago das Capivaras

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado pela segunda consecutiva vez no Lago das Capivaras, localizado na Rua C, em Alta Floresta, a festa da virada de ano com a confirmação de grandes atrações regionais. A festa do tradicional ‘Réveillon’ está prevista para iniciar as 21h00, sendo que a decoração do local já começou com a montagem de iluminação temática. De acordo com o diretor de Cultura Kauan Lima, diferentemente da edição do ano passado, as estruturas para a apresentação dos artistas serão montadas na avenida e não na lateral próximo ao lago. Além disso, os fogos de artifício serão soltos ao lado oposto do lago para evitar que os animais nativos do local se assustem, como ocorreu no ano passado.

Kauan confirmou que as atrações musicais ficarão a cargo da dupla Kleber e Matheus, Nossa Banda e Dj Hernandes, sendo que a animação ficará por conta do locutor Carlinhos Almeida. Vale ressaltar que além de atrações musicais, são esperados também a apresentação de alguns espetáculos promovidos pela Escola de Artes ‘Ágape’, que neste ano foi eleita a melhor escola de artes do município. Além disso, serão montadas algumas torres de som ao longo da avenida para que todos possam acompanhar as atrações sem maiores problemas.

Kauan ressaltou que no local haverá uma praça de alimentação, sendo que a barraca principal será montada pelo Lar dos Idosos e toda a arrecadação da praça será revertida para os moradores do Lar. “Vai ter toda a segurança necessária, vamos cuidar muito com a questão dos estacionamentos para que o pessoal não estacione na frente das casas, procurar se preocupar para atender bem a população, para ser uma festa boa e maravilhosa para todo mundo”, disse Kauan em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.