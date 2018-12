CISRAT terá orçamento estimado em cerca de 2,100 Milhões para o ano que vem

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada na manhã de ontem (18/12), uma reunião entre os membros do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós (CISRAT) com o objetivo de definir o orçamento para o ano de 2019 e também deliberar ações para o próximo ano já que esta foi última reunião ordinária de 2018. Na ocasião, estiveram presentes os Prefeitos Municipais de Alta Floresta Asiel Bezerra, de Paranaíta Tony Rufatto, de Nova Monte Verde Beatriz de Fátima, de Carlinda Carmenlinda Matines, bem como os secretários de saúde dos municípios de Apiacás Fabiana Pessoa, de Nova Bandeirantes José Francisco, além da direção administrativa do Consórcio.

De acordo com a secretária executiva Lenir de Souza, está previsto para o ano que vem um orçamento estimado em cerca de R$2,152 Milhões. Conforme ela explicou para a reportagem do Jornal O Diário, o Consórcio é formado pelos seis municípios com o objetivo de comprar serviços médicos como consultas e exames, naquilo que o município possui maior demanda, sendo que como o consórcio é licitado em maior quantidade, nesse sentido, os valores são mais atrativos. “O objetivo do consórcio é comprar serviços médicos para atender a população do Alto Tapajós com valor acessível e atendendo a população dentro das suas necessidades”, ressaltou Lenir.

Ela disse que todo mês os secretários de saúde dos seis municípios se reúnem para discutir eventuais necessidades e ações do consórcio. Já com os prefeitos, a reunião é feita duas a três vezes por ano. Na reunião de ontem, além da estimativa do orçamento para 2019, foi discutido também ajustes burocráticos em algumas situações como forma de avaliação para eventual mudança no próximo ano.

Foi passado aos membros os serviços que estão sendo licitados e também como está o andamento do Processo Seletivo para a contratação de contador. De acordo com Lenir, como o consórcio possui Termo de Cooperação Técnica com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta o profissional se faz necessário, então o Processo foi aberto e já foi publicado, ao qual 11 pessoas já se inscreveram, sendo que são 4 vagas disponíveis. O teste será realizado no dia 20 de janeiro de 2019.