Graças à parceria entre entidades altaflorestenses, córrego Papai Noel será totalmente recuperado

Bruno Felipe / Da Reportagem

Um projeto visando a revitalização do córrego Papai Noel, localizado próximo ao antigo zoológico, foi iniciado nesta semana. A ideia surgiu após a família Rotária de Alta Floresta se inspirar nas metas ambientais dos clubes internacionais do Rotary, entretanto, ainda necessitavam de recursos; foi então que surgiu uma parceria entre a Unemat, Prefeitura Municipal, Ibama e Sema. De acordo com o presidente da pasta de projetos humanitários do Rotary André Juliano, o recurso inicial previsto para a recuperação do córrego estava avaliado em R$23,368 Mil, sendo que parte do recurso foi adquirido por intermédio do Ibama com a recuperação de áreas através de multas (as chamadas ‘regeneração’).

Vale ressaltar que os acadêmicos da Unemat entraram com a capacitação técnica. De acordo com o professor e coordenador de engenharia florestal, Augusto Moraes, o convite foi feito aos acadêmicos no início do ano. A universidade apresentou uma ideia geral de como poderia ser feito essa recuperação e plantio, além disso, apresentou também propostas para análises de águas, conscientização da população que mora entorno do córrego e estudos de doenças ligado a água. Lembrando que o monitoramento da área será feito pelo acadêmico bolsista designado durante 18 meses. “Tem recurso para fazer capina e coroamento, então durante 18 meses a gente vai conseguir entregar essa área bem recuperada e se possível, se conseguirmos mais recursos, pretendemos continuar monitorando essa área e expandir para outras áreas”, disse o professor em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

A reportagem acompanhou o início dos plantios de mudas, que ocorreu ontem (11/12) e contou com a participação de representantes de todas as entidades parceiras do projeto. A secretária Célia Castro, responsável pela Diretoria de Meio Ambiente, disse que a prefeitura estará auxiliando com a parte de maquinários e também financeiro. Segundo ela, as multas ambientais aplicadas pelo departamento de Meio Ambiente, como as relacionadas à lotes notificados por irregularidades, poderão ser usadas para colaborar com a manutenção do córrego. “Eu acredito muito nessa parceria e a gente vê muito a empolgação dos alunos que muitos são do primeiro semestres, então quando eles estiverem se formando isso aqui estará formado também, isso é muito bacana”, disse Célia em entrevista ao Jornal O Diário.