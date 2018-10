Servidores da educação municipal de Alta Floresta participaram de jantar dançante em comemoração ao Dia dos Professores

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizado no último sábado (13/10), no Clube CTG, o primeiro jantar dançante destinado a todos os servidores públicos da educação municipal. O evento foi realizado em comemoração ao Dia dos Professores que é celebrado no dia 15 de outubro. Cerca de mil pessoas fizeram-se presentes no evento que contou ainda com um espaço de beleza, além de um belíssimo desfile de moda.

De acordo com a Secretária Municipal de Educação Maria Iunar, o evento foi uma oportunidade para agradecer a todos os professores pelo brilhante trabalho desenvolvido no município, bem como reconhecer a classe que por muitas vezes é esquecida pelo Poder Público e pela própria população. Além disso, segundo ela, a ajuda de empresários do município e o apoio dos legisladores da Casa de Leis, contribuíram para que o evento ficasse marcado na história de Alta Floresta. Iunar ressaltou que uma das empresas parceiras doou toda a vestimenta de gala usada pelos professores durante o evento. “Os professores são o princípio da vida de um cidadão, eles são a base de uma formação acadêmica e eles merecem ser reconhecidos”, disse Iunar em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Ainda durante o evento houve a premiação de alguns brindes para os professores, além disso, eles puderam se divertir jogando bingo. Ademais, as expectativas da secretaria agora são de promover o segundo jantar no ano que vem, só que desta vez, a intensão é de unir toda a classe dos professores atuantes no município, desde os de Escolas Estaduais até das Universidades, se possível. “O professor não pode e não deve ser esquecido durante todo o ano, então a preocupação é constante para que possamos oferecer o melhor a este profissional”, salientou Iunar.