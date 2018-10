Caos na Saúde: Ao menos três Unidades de Saúde em Alta Floresta estão sem a presença de profissionais médicos

Bruno Felipe / Da Reportagem

Os Postos de Saúde dos bairros Jardim das Araras e Primavera ficarão sem a presença de profissionais médicos ao menos até o final deste ano. A informação foi confirmada pela coordenadora da Atenção Básica de Alta Floresta, Mara Patrícia, que disse em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário que nas duas unidades os médicos responsáveis entraram de férias. Conforma ela explicou, na unidade do bairro Araras o médico que é concursado saiu de licença premium, e seu retorno à unidade está marcado para o mês de janeiro do ano que vem.

Contudo, o atendimento nesta unidade continua normalmente, pois segundo ela, a enfermeira responsável está realizando a triagem e encaminhando o paciente para as unidades de referência. “O pessoal não fica sem atendimento, todos os pacientes são encaminhados para as unidades mais próximas de referência”, disse Mara em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. No caso da unidade do bairro Jardim Primavera, Mara disse que a situação se repete, entretanto, os atendimentos também estão sendo realizados através da enfermeira responsável.

O problema na saúde municipal começou a afetar também os moradores da Zona Rural do município. Conforme Mara disse para a reportagem, desde a última sexta-feira (12/10) os moradores das comunidades Pista do Cabeça, São Matheus, Ouro Verde, Rio Verde, Santa Lucia e Ramal do Mogno estão sem atendimento, pois a médica responsável saiu de licença maternidade. Neste caso, os moradores que precisarem de atendimento terão que se deslocar até a área urbana do município e solicitar atendimento nas UBS’s.

Um edital foi lançado recentemente pela Prefeitura Municipal para a contratação de novos médicos a fim de atender as unidades de saúde que estão desfalcadas. Vale ressaltar que as unidades dos bairros Jardim das Araras e Primavera são Postos de Saúde, ou seja, as unidades não possuem recurso próprio.