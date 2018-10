Alunos da APAE de Alta Floresta, ganharam café da tarde especial em comemoração ao Dia das Crianças

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Cometa Moto Center de Alta Floresta promoveu uma tarde superespecial para os alunos atendidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) nesta última quinta-feira 11, em alusão ao Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro. Os alunos puderam se divertir com danças e brincadeiras dinâmicas, além disso, algumas vendedoras se fantasiaram para animar os alunos que se fizeram presentes. Os alunos também puderam conhecer todo o espaço da concessionária, desde a parte de montagem, oficina e vendas. “É realmente muito gratificante, o grupo Cometa através do Instituto Cometa vem proporcionando em toda a rede de concessionária diversas ações sociais, visando contribuir com a sociedade; tivemos momento incríveis e isso é bom para os nossos colaboradores e também para nossa sociedade”, disse o Gerente de pós-venda da Cometa, Genival Júnior, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

De acordo com uma das educadoras da APAE Durcilei de Souza, os alunos já participaram de outros momentos especiais oferecidos pela Cometa, onde a empresa disponibilizou o espaço para os alunos se divertirem com brincadeiras e danças interativas. “A gente agradece porque para eles é algo muito importante estar se socializando, participando com outras pessoas, conhecendo o ambiente, foi uma tarde muito legal para eles; mais uma véspera do dia das crianças que ficará marcado”, disse Durcilei em entrevista ao Jornal O Diário.

Ela salientou que a recepção por parte das vendedoras da loja encantou todos os servidores da APAE, pois muitas delas estavam a caráter para contribuir ainda mais com a desenvoltura dos alunos. Segundo a professora, atividades como essa se tornam tão importantes para os alunos que quando eles retornam à APAE já chegam comentando tudo o que aconteceu durante a tarde recreativa. Para ela, isso promove, além da socialização mais abrangente do usuário, permite também que ele desenvolva maiores habilidades de comunicação.