Liminar garante que Escola Municipal Paulo Leinig permaneça em funcionamento pelo menos até o final deste ano

Bruno Felipe / Da Reportagem

Na última sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada nesta terça-feira 09, a vereadora Aparecida Sicuto (PSDB) disse que a Escola Municipal Paulo Cezar Leinig funcionará normalmente pelo menos até o final deste ano. Cida explicou durante seu discurso na tribuna que, a instituição, conforme decisão do Conselho Municipal de Educação, não teria mais condições de funcionamento desde anos letivos anteriores. Segundo a parlamentar, o motivo principal seria a pouca quantidade de alunos matriculados na instituição.

Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, Cida salientou que muitas reuniões foram realizadas e recentemente o Conselho havia tomado a decisão pelo fechamento da unidade. Conforme ela disse, para resolver a questão, alguns moradores da comunidade Ramal do Mogno interviram dizendo que não aceitavam a decisão. Cida disse que dois moradores entraram com um Mandado de Segurança junto à 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta.

Durante seu pronunciamento, Cida garantiu que o juiz responsável deu parecer favorável para a escola continuar aberta, através da expedição de uma liminar. A reportagem do Jornal O Diário apurou junto aos meios de comunicação digital que o magistrado que julgou o caso foi o juiz substituto Roger Augusto Bin Donega, que assinou o documento no dia 1 de outubro garantindo o funcionamento da Escola Paulo Leinig. “Pelo menos para este ano está garantida, pois estamos no mês de outubro como fechar uma escola neste período? Ia ser muito prejuízo para esses alunos”, disse Cida em entrevista ao Jornal O Diário. A parlamentar assentiu que a liminar ao menos garante as aulas para este ano letivo, porém, para os próximos anos ainda é incerto.