Alunos da escola Cecília Meireles receberam primeira remessa da nova edição da revista “Florestinha’

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada na manhã desta terça-feira 09, em frente ao Paço Municipal, uma cerimônia de entrega da nova edição da revista “Florestinha” para alguns alunos do Ensino Fundamental da Escola Estadual Cecília Meireles. O idealizador Valmir Paiva disse em entrevista ao Jornal O Diário que o trabalho com as revistas começou há cerca de 05 anos dentro das instituições de ensino municipais. Segundo ele, este ano o trabalho terá foco nas escolas estaduais e todas elas receberão os materiais didáticos.

Conforme ele disse para a reportagem, as crianças irão aprender assuntos importantes enquanto brincam. A revista traz nesta edição algumas brincadeiras como caça palavras, jogo dos sete erros e labirintos, atrelados à temas como Bullying, Discriminação Racial e Agressão Sexual de Crianças e Adolescentes. Para a vice-prefeita Marineia Munhoz as revistas são motivo de muito orgulho para o Executivo. “Fiquei emocionada hoje vendo essas crianças recebendo a revistinha, isso deixa a gente muito feliz”, disse ela em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Neste ano a confecção e entrega das revistinhas está sendo realizada com apoio de alguns empresários e também da Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Alta Floresta (ACEIAF). Para o presidente da ACEIAF, Luís Araújo, a união foi importante para fortalecer e fomentar o comércio de Alta Floresta. “Tudo que você gasta na educação, você não gasta, você está investindo, porque assim teremos uma educação de qualidade e um povo com conhecimento e para nós isso é muito importante; convidamos os empresários para continuar essa parceria, levando a informação para os alunos”, disse Luís em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. As entregas gratuitas das revistinhas continuarão ocorrendo durante o mês de outubro em alguns pontos estratégicos do município.