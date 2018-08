Professora que atuou por mais de vinte anos em Alta Floresta falece na capital vítima de câncer

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta, através da Secretaria Municipal de Educação, determinou luto oficial de 03 (três) dias na Rede Pública Municipal de Ensino, em virtude do falecimento da servidora Marileuza Bacca, que trabalhava na Escola Municipal Laura Vincuña.

A professora que atuou há mais de 20 anos frente a educação, faleceu no último sábado 28, vítima de um câncer no pâncreas, descoberto a menos de um mês. Por nota, a Secretaria Municipal de Educação expressou os mais sinceros e profundos sentimentos de pesar a família, amigos e colegas.

Marileuza encontrava-se em Cuiabá onde passava por tratamento médico. Seu corpo foi transladado para o município de Alta Floresta e foi velado em uma funerária localizada no setor F. O sepultamento ocorreu no final da tarde do último domingo (29.07).

Em virtude do luto oficial, o segundo semestre das aulas na rede municipal e estadual de ensino só iniciaram hoje (31.07).