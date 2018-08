Legislador Emerson Machado entrega Moção de Congratulações para a Fanfarra de Carlinda

O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Emerson Sais Machado (MDB), entregou na manhã de domingo (29), a Moção de Congratulações para a Fanfarra Municipal de Carlinda em homenagem à apresentação realizada no dia 19 de maio durante evento cívico alusivo ao aniversário de 42 anos de Alta Floresta.

Todos os componentes, o instrutor José Roberto Teixeira e a prefeita Carmelinda Leal Martines Coelho receberam das mãos do presidente Emerson Machado a homenagem. A entrega da Moção de Congratulações aconteceu durante a abertura da 15ª Festa do Agricultor, que tradicionalmente acontece no município de Carlinda para homenagear o homem do campo.

A moção que parabenizou a Fanfarra de Carlinda foi aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores de Alta Floresta em sessão ordinária realizada no dia 29 de maio, e também homenageia as fanfarras de Alta Floresta e de Apiacás pelas apresentações que abrilhantaram o evento cívico de comemoração do aniversário de Alta Floresta.

Emerson Machado destacou o comprometimento dos componentes das fanfarras para com o civismo e considera justa a homenagem. “Entregamos a moção para os componentes da fanfarra que estiveram no 42º aniversário de Alta Floresta e fizeram uma apresentação brilhante, fizeram a diferença, então, mais uma vez parabéns à fanfarra de Carlinda”, enalteceu ao destacar também as apresentações das fanfarras de Alta Floresta e Apiacás. “A apresentação dessas fanfarras foi maravilhosa, fizeram a diferença, então, é mais do que justo homenagear essas pessoas”, acrescentou.

O Presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta também elogiou a prefeita de Carlinda. “Quero parabenizar a prefeita que vem fazendo um trabalho brilhante nessa cidade, uma cidade diferenciada, o povo contente, cidade limpa, organizada”, destacou.

A prefeita Carmen Martines agradeceu a homenagem feita à fanfarra. “Uma homenagem justa, a nossa fanfarra sempre muito atuante e tivemos o privilégio de receber esta moção da Câmara de Vereadores de Alta Floresta através do presidente Emerson Machado, o nosso muito obrigado pelo reconhecimento, isso é importante, fortalece mais a fanfarra”, disse ao comentar que a sua gestão tem investido pesado na cultura. (Lindomar Leal-Assessoria Câmara Municipal)