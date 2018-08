Hospital Regional de Alta Floresta passa a realizar exames em recém-nascidos

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Hospital Regional de Alta Floresta está realizando desde o início de julho exames neonatais a todos os pacientes recém-nascidos. De acordo com a coordenadora assistencial do HR, Rosenilda Pereira, o projeto que já acontece em alguns hospitais do Brasil é um sonho antigo que vem sendo buscado a muito tempo e que agora se tornou realidade, sendo realizados os testes do olhinho, orelhinha, coraçãozinho, linguinha e também do pezinho.

Conforme Rose explicou para a reportagem do Jornal O Diário, a realização dos exames logo após o parto é importante porque o quanto antes houver o diagnóstico de alguma dessas doenças será mais fácil o tratamento. “Então a gente conseguiu oferecer para nossas mãezinhas esse conforto de sair já com os exames prontos do Hospital, então estamos muito felizes com isso”, disse a coordenadora em entrevista ao Jornal O Diário.

Além dos exames, os bebes já saem vacinados contra BCG e Hepatite. Conforme Rosenilda explicou, o serviço de teste neonatal apenas foi disponibilizado agora porque anteriormente não existia equipamentos adequados e profissionais capacitados. Ela frisou que atualmente para a realização dos exames o Hospital conta com aparelhos especializados como um cardíaco compactado e uma lanterna especial para o teste do olhinho, além de uma profissional fonoaudióloga para os testes de orelhinha.