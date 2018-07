TIRO E QUEDA – 05.07.2018

CALOTE?!?!?!?!

Olha a manchete que encontramos de uma reportagem publicada pelos sites da capita do estado, “Sem receber do governo, empresa retira ar-condicionado de contêiner usado por alunos como sala de aula em MT”

Diz a matéria:

Alunos de escolas estaduais que estudam em salas de aula improvisadas correm o risco de ficarem sem ter onde estudar. A empresa que aluga contêineres para o estado estaria sem receber e quer retirar as estruturas das escolas.

Sobre o atraso nos pagamentos, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) disse que houve necessidade de suspender os repasses por causa de falhas encontradas na instalação dos equipamentos e que a empresa foi notificada para que isso fosse sanado.

A secretaria disse ainda que realizou pagamento de três notas e as demais estão aguardando autorização do pagamento.

Há mais de um ano as salas de aulas de parte dos alunos da escola Ermelinda Figueiredo em Cuiabá são seis contêineres adaptados. Uma medida emergencial devido aos estragos causados por uma tempestade. O problema é que as crianças de 8 a 12 anos podem ficar sem os contêineres.

A empresa contratada pelo estado para alugar a estrutura alega que não recebe do estado há cinco meses e quer retirar a estrutura.

“São promessas infundadas, sempre [dizem]: ‘estamos pagando, verificando, estamos vendo, no final do mês paga’. Mas o pagamento efetivo não acontece”, disse o representante da empresa, Cleverson Lanzarin.

A dívida, segundo a empresa, é superior a R$ 300 mil e envolve salas também em outras escolas do interior do estado, como em Confresa, Sinop e Vila Rica.

Seria mais um calote do governo contra seus jurisdicionados?

Tente se colocar no lugar deste empresário, contas a pagar, investimentos a realizar e “mais de uma era” sem receber, isso é lastimável.

Se houve, como dito, alguma falha por parte do empresário, o Estado deveria ao menos dar as condiçoes para a solução dos problemas, se é que existiram, não enforcar ainda mais, pior ainda, é continuar usando a estrutura como se nada tivesse a ver com isso.

Mais uma vez, é lastimável.