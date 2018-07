Prefeito de Paranaita garante realização dos Jogos Escolares da Juventude

O Prefeito Municipal de Paranaita, Tony Rufatto, garantiu a nossa redação que o município estará sediando a fase regional dos Jogos Escolares da Juventude, categoria B, nas modalidades de futsal, handebol, voleibol e basquetebol previsto para acontecer no período de 17 á 22 de julho.

De acordo com Rufatto, o município esta se preparando com varias quadras para o evento, mas é preciso apenas que o governo do estado tenhagarantido o empenho do montante a ser utilizado com a alimentação do evento.

A confirmação foi feita durante as festividades dos 39 anos do município completados na ultima sexta-feira (29).

Jogos Escolares da Juventude

Os Jogos Escolares da Juventude (JEJ) é a maior competição envolvendo estudantes de Mato Grosso. Ao todo, serão 13 etapas regionais e estaduais.

O evento é realizado pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT), por meio da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer (Sael-MT), em parceria com os municípios.