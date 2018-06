Unemat forma primeira turma de Medicina

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) forma, em agosto, a primeira turma de Medicina da Instituição. Os futuros médicos, formados no câmpus de Cáceres, iniciaram as aulas no segundo semestre de 2012. Os câmpus de Alta Floresta e Pontes e Lacerda formam suas primeiras turmas de Direito e o câmpus de Colíder a de Sistemas de Informação.

A Unemat divulgou o calendário de colações de grau das turmas 2018/1 dos cursos presenciais com entrada regular, modalidade Parceladas e Universidade Aberta do Brasil (UAB/Unemat). Estima-se que mais de 2.000 alunos colarão grau durante as solenidades que iniciam no dia 10 de julho, em São José dos Quatros Marcos e encerram no dia 12 de setembro em Juína.

Cerca de 380 acadêmicos de 10 turmas únicas, ofertadas na modalidade Parceladas, aproximadamente 1.140 alunos nos cursos com entrada regular e perto de 550 acadêmicos do ensino a distância, pela UAB/Unemat, receberão seus certificados de conclusão de curso, e estarão aptos a desempenharem suas atividades profissionais em prol da sociedade. (Assessoria UNEMAT-MT)