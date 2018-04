Uniforme da equipe de Alta Floresta para a Copa TVCA é apresentado á imprensa

Bruno Felipe

No final da tarde desta quinta-feira 12, a Secretaria de Esportes por meio do secretário Zamir Mendes, apresentou para a imprensa local, os uniformes oficiais dos atletas que representarão o município de Alta Floresta na competição da Copa Centro América de Futsal. Na ocasião, estavam presentes os patrocinadores do time, a vereadora Aparecida Sicuto, o vereador Demilson Nunes, a prefeita interina Marineia Munhoz e a imprensa local. “Isso é um orgulho, a gente é filho desta terra e vê que nossa cidade vai participar da centro américa, isso é muito importante, estamos muito felizes, agradeço a todos os patrocinadores pelo empenho de estar dando essa força para nós, para o nosso município”, disse a prefeita em exercício, para o Jornal O Diário.

O secretário Zamir ressaltou para a reportagem do Jornal O Diário, que para o novo uniforme, foram escolhidos as cores da bandeira do município de Alta Floresta, afim de levar as melhores expectativas de vitória para todos os atletas do time “Um uniforme fizemos questão de colocar nas cores da bandeira de Alta Floresta, e a camisa do sócio torcedor que também é das cores do município; Estamos com três uniformes prontos oficiais do município, que com certeza esse uniforme vão fazer parte de outras competições que a seleção de Alta Floresta venha a participar”, disse ele.

O Ginásio Municipal de Esportes Geraldo Ramos “Pezão”, passou por uma reforma nesta semana, as estruturas foram todas pintadas e a iluminação renovada e foi realizado o resinamento do piso “É um ambiente renovado, gostoso, então eu acredito que aquele que chegar e adentrar dentro do ginásio de esporte ele já vai falar: ‘opa, mudou’; então nós mudamos pra melhor, e está aqui a quadra toda renovada, as arquibancadas todas pintadas esperando o torcedor que venha prestigiar o evento desse final de semana”, disse o secretário.

Os confrontos da equipe de Alta Floresta para esse final de semana começarão neste sábado 14, a partir das 09:00 horas, enfrentando a equipe de Apiacás. A abertura oficial da Copa ocorrerá no sábado à noite, a partir das 19:00h. Para quem deseja acompanhar os jogos da equipe de Alta Floresta, será preciso adquirir os ingressos, que custam apenas R$5,00 reais nos pontos de vendas ou na hora do jogo. Depois de quase 20 anos a equipe de Alta Floresta volta a disputar a Copa Centro América de Futsal em condições de igualdade com as demais equipes do estado.