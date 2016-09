FAF: Acadêmicas de Pedagogia recebem prêmios por ótimo desempenho no ENADE

Prof. Sidney da Silva Chaves- Departamento de Comunicação da FAF/FADAF

No 18 de agosto, semana passada, às 20h:40 min., no Centro de Convivência da Faculdade de Alta Floresta -FAF, as acadêmicas Elaine dos Anjos Koga ( representada pelos pais Paulo dos Anjos Koga e Eunice Machado dos Anjos Koga), Ana Paula Pereira e Franciele Gregório de Lima, todas do curso de Pedagogia, turma de 2014 , receberam seus prêmios pelo ótimo desempenho na prova do ENADE- Exame Nacional de Desempenho de Estudantes.

As alunas fizeram a prova em 2014, o atraso na entrega dos prêmios ocorreu devido à demora do MEC – Ministério da Educação e Cultura, em disponibilizar o resultado da prova para a Instituição, como já noticiado anteriormente, fato que ocorreu somente neste ano de 2016.

Conforme edital da FAF, o Departamento da Qualidade de Ensino – DQE torna público a colocação das três maiores notas e suas premiações:

1º lugar, maior nota: Elaine dos Anjos Koga – Prêmio : 1 Moto BIZ C100 ( zero km);

2º lugar, segunda maior nota: Ana Paula Pereira – Prêmio : 1 Notebook ( novo);

3º lugar, terceira maior nota : Franciele Gregório de Lima – 1 tablet ( novo).

Elaine dos Anjos Koga não pôde comparecer, pois a mesma está em Curitiba, capital paranaense, lecionando em uma escola particular, informaram seus pais.

A direção da FAF agradece a todas as acadêmicas do curso de Pedagogia pelo desempenho e pela dedicação na prova do ENADE e parabeniza às ganhadoras dos prêmios.