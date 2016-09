Acadêmicos de Jornalismo defendem projeto do TCC I

Dionéia Martins

Chegando ao final o sétimo semestre, os 25 acadêmicos da turma especial do curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) de Alta Floresta, defenderam o seu projeto de pesquisa da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC I).

O projeto de pesquisa foi elaborado ao longo do sétimo semestre, no oitavo e último semestre será desenvolvido a produção da monografia que será apresentada e defendida em fevereiro de 2017, como pré-requisito para a conclusão do curso de graduação em Comunicação Social.

Durante três dias (quinta, sexta e segunda-feira) os acadêmicos defenderam os projetos para a banca examinadora. As pesquisas serão realizadas tendo como foco os veículos de comunicação local e nacional. Imprensa escrita, falada, televisiva e internet serão objetos de pesquisa dos 25 acadêmicos que concluírão o curso em fevereiro de 2017.

O curso de Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo turma especial de Alta Floresta teve início em fevereiro de 2013 com 50 acadêmicos, destes 25 persistiram e irão colar grau. O curso seria encerrado em dezembro mais devido a paralização dos profissionais pelo pagamento do RGA, a ano letivo se encerra somente em fevereiro de 2017.