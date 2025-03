Seciteci altera início das aulas de cursos técnicos ofertados pelas Escolas Técnicas Estaduais

As aulas previstas para começarem nesta segunda-feira (10.3) foram adiadas

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) alterou a data do início das aulas para cursos noturnos ofertados pelas Escolas Técnicas Estaduais (ETECs). No novo calendário, o cronograma previsto para começar nesta segunda-feira (10.3) foi adiado para 17 de março ou até 14 de abril.

Para os cursos técnicos em Enfermagem em Confresa, Técnico em Meio Ambiente em Alto Araguaia e Técnico em Agricultura em Campos de Júlio, o início das aulas será no dia 17 de março.

Nos demais cursos, as aulas se iniciam até 14 de abril. As novas datas serão divulgadas no site da Seciteci, na aba de editais.

A transmissão da aula inaugural terá o link de acesso disponibilizado no Instagram da Seciteci. As inscrições para o curso continuarão abertas enquanto existirem vagas remanescentes. Os interessados podem se inscrever pelo formulário online.

Os cursos ofertados são Administração, Agricultura, Agronegócio, Enfermagem, Meio Ambiente, Saúde Bucal e Segurança do Trabalho. Todas as aulas ocorrerão no período noturno e serão realizados inteiramente na modalidade Educação à Distância (EAD), por meio da Plataforma Moodle/Seciteci.

A capacitação visa preparar os participantes para enfrentar os desafios do mercado de trabalho, desenvolvendo competências como: comportamento profissional, gestão do tempo, produtividade, inteligência emocional, pensamento crítico e entre outros temas.

A carga horária será de 80 horas e duração de um mês com uma média de três aulas síncronas (ao vivo) semanais, sendo duas horas no máximo cada. Para participar, o único pré-requisito obrigatório é ter concluído o Ensino Fundamental.

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec, ressalta que são ofertadas 150 vagas para o curso. “Essa é uma oportunidade para aquelas pessoas que não podem fazer uma capacitação presencial, mas têm interesse em continuar buscando melhores condições no mercado de trabalho”.

Os inscritos já selecionados vão ser contatados para orientações de envio da documentação necessária (histórico de escolaridade e RG). É importante atenção a esta parte do processo, pois somente após a análise e aprovação dos documentos a Sala Virtual será liberada para acesso do aluno ao curso.

Para outras dúvidas, entre em contato via WhatsApp pelo número (65) 9 99805162.

*Sob supervisão de Téo Meneses.

Gabriel Vieira* | Seciteci