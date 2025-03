Claudinei de Jesus faz nova cobrança por agilidade na conclusão da obra da Escola Semente do Saber

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Alta Floresta, realizada na quinta-feira (6), o vereador Claudinei de Jesus (MDB) voltou a cobrar a conclusão da Escola Semente do Saber.

Claudinei relatou que acompanha de perto a obra desde o início, lembrando que, em uma visita ao local, o prefeito constatou a necessidade urgente de construção da unidade escolar. “O prefeito esteve na escola e percebeu a carência estrutural. Desde então, realizamos reuniões com ele e com a secretária de Educação para tentar resolver essa situação”, afirmou o vereador.

O vereador destacou ainda que, apesar de o recurso já estar alocado para a execução da obra, o andamento tem sido insatisfatório. De acordo com ele, a empresa contratada não tem demonstrado interesse em concluir o projeto, o que tem gerado atrasos significativos.

“Está claro que essa obra não será concluída até maio, e, se nada for feito, pode até se arrastar por todo o ano sem ser entregue à população”, afirmou.

A construção da Escola Semente do Saber faz parte de um pacote de investimentos em educação na cidade, que inclui a obra da Escola Anjo da Guarda. Contudo, Claudinei criticou a falta de pessoal suficiente por parte da empresa contratada para tocar as obras simultaneamente. “A empresa foi contratada para construir duas escolas, mas não tem capacidade de concluir as duas obras. O município tem os recursos alocados, o que falta é firmeza na cobrança das empresas”, finalizou.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa