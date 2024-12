Seduc é vencedora em concurso nacional para prevenção em acidentes nas escolas

MT já conta com Comissão Local de Segurança e Saúde do Trabalho em 94% das unidades da Rede Estadual de Ensino

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) venceu, nesta terça-feira (10.12), a Campanha Nacional de Incentivo à implementação das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes nas Escolas – CIPA Escolar (2024).

O anúncio foi feito pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (SIT/MTE), do Governo Federal.

A premiação veio na categoria voltada para estados, municípios ou Distrito Federal. Mato Grosso foi considerado vencedor por apresentar o maior percentual de unidades de ensino sob sua gestão com a CIPA Escolar implementada. Como prêmio, a Seduc levou 20 notebooks e 300 camisetas do projeto.

“A nossa rede estadual de ensino já conta com a Comissão Local de Segurança e Saúde do Trabalho Escolar (CLST) em 609 das 648 escolas, representando 94% das unidades da Rede Estadual de Ensino”, explicou a secretária adjunta de Gestão de Pessoas, Flavia Emanuelle.

Neste ano, o prêmio abordou o tema segurança e saúde nas escolas e no trabalho, com objetivo de incentivar a implementação de ações preventivas e reforçar a conscientização sobre segurança e saúde nas instituições de ensino em todo o Brasil.

“O resultado reflete o trabalho contínuo da Secretaria de Educação em promover ambientes escolares mais seguros e saudáveis, reforçando o compromisso com o bem-estar de toda a comunidade educacional”, concluiu Flávia.

Rayane Alves | Seduc