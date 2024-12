Alta Floresta e região contam com novo prédio de atendimento da SEMA

Foi inaugurada ontem, quarta-feira, dia 11 de dezembro, em Alta Floresta, a nova Unidade Desconcentrada da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA). A cerimônia contou com a presença de autoridades e lideranças locais. O prédio está localizado na Avenida Mário Raseira Leining, 828-876, Setor F, e possui uma área construída de 350 metros quadrados.

O diretor da Unidade Desconcentrada de Alta Floresta, Vinicius Rezek, destacou em seu pronunciamento que essa conquista é da sociedade. Segundo ele, trata-se da realização de um antigo sonho. Ao todo, o Governo do Estado investiu R$ 1.8 milhão na obra, sendo R$ 1.4 milhão provenientes do Fundo Amazônia, R$ 310 mil de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) e R$ 155 mil de recursos próprios da SEMA.

Para a promotora de Justiça Fernanda Alberton, a obra representa o reconhecimento do trabalho dos servidores da unidade. “Esse prédio garantirá o conforto não apenas dos servidores, mas também da população que aqui é atendida. Os servidores merecem essa estrutura, pois realizam um trabalho ágil e de qualidade”, destacou.

Atualmente, a Unidade Desconcentrada de Alta Floresta atende os municípios de Colíder, Nova Canaã do Norte, Carlinda, Paranaíta, Apiacás, Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes. A unidade oferece suporte logístico à expansão das atividades da SEMA em uma região estratégica do Estado, com foco no licenciamento ambiental e na fiscalização da flora, fauna e pesca.

O prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba, ressaltou que a nova unidade marca um novo momento para os servidores e para a população atendida. “Com essa nova sede, quem precisa dos serviços da SEMA terá um local amplo, arejado e confortável. O trabalho de qualidade que já é oferecido poderá ser ainda melhor”, afirmou.

Durante a cerimônia a secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), Mauren Lazzaretti, destacou que, a unidade não é somente uma unidade física, o escritório tem uma história. “Não é só a inauguração de um prédio público. Existe uma história. A forma como estamos fazendo gestão, tem história, tem compromisso com o recurso público”, disse. Mauren ainda completa. “Essa história tem a participação dos servidores”, lembra.

Durante a cerimônia, houve uma homenagem, onde além do prefeito Chico Gamba, também foram homenageados a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Gercilene Meira Leite; o diretor da DUD Alta Floresta, Vinicius Rezek; a Promotora de Justiça, Fernanda Alberton; o Ten Cel PM Alessandro; Ten Cel BM Ranie; Delegada Regional da Polícia Judiciária Civil, Ana Paula Reveles; o presidente do Sistema Fiemt, Silvio Rangel; o presidente do Cipem e Simenorte, Ednei Blasius; além dos secretários AjuntosAlex Marega, Luciane Copetti e Valdinei Valério; presidente da Câmara de Vereadores, Oslen Dias dos Santos; entre outras pessoas.Fabio Bonadeu, com informações de Cirlene Lopes/Sema MT

Diretoria de Comunicação