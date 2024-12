Mato Grosso e Alta Floresta são representados no Encontro Nacional de Gestores pela secretária Lucinéia de Matos

O município de Alta Floresta e a UNDIME Mato Grosso marcam presença no Encontro Nacional de Gestores – Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, que é realizado em Brasília, nos dias 2 e 3 de dezembro de 2024.

Representando a região, a secretária de Educação, Lucinéia Matos Mazzoni, está acompanhada pela diretora do Programa Alfabetiza Alta Floresta, Irene Duarte, ambas empenhadas em contribuir para as discussões e trocar experiências sobre os desafios e avanços da educação básica.

Lucinéia de Matos destaca a importância do evento como uma oportunidade de fortalecer políticas educacionais que garantam o direito à aprendizagem e promovam equidade em contextos diversos. “Alta Floresta tem avançado em diversas frentes, mas sabemos que ainda há muito a fazer. Este encontro nos permite alinhar estratégias nacionais e implementar soluções mais eficazes em nosso município”, afirma.

Irene Duarte, por sua vez, enfatizou a relevância da troca de experiências com outros gestores e especialistas de todo o país. “Estamos aqui para aprender, compartilhar nossas práticas e levar novas ideias que possam fortalecer a educação em nossa região, especialmente no que se refere à recomposição das aprendizagens”, declarou a diretora pedagógica.

Com uma agenda repleta de discussões sobre estratégias curriculares, materiais pedagógicos, processos avaliativos e equidade educacional, o encontro reforça o compromisso dos gestores municipais e estaduais em construir uma educação de qualidade, inclusiva e capaz de superar os desafios do cenário atual.

A participação de Mato Grosso no evento é mais um exemplo do empenho em assegurar que as políticas educacionais atendam às necessidades locais, fortalecendo o papel da educação como pilar do desenvolvimento social e econômico.

