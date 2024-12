Alta Floresta realiza o I Encontro Regional do Serviço Família Acolhedora. Evento busca fortalecer o programa e compartilhar experiências

Nos dias 27 e 28 de novembro, o Teatro Municipal Agostinho Bizinoto sediou o I Encontro Regional do Serviço Família Acolhedora, que contou com palestras e relatos de experiências de participantes.

O juiz da Vara da Infância e diretor do Foro de Alta Floresta, Antônio Fábio da Silva Marquezine, destacou a relevância do evento para o fortalecimento social. “Trazer profissionais qualificados para abordar esse tema é essencial. Parabenizo a Gestão Municipal por esse olhar atento e comprometido”, afirmou.

Marquezine também alertou para os desafios enfrentados pelo programa. “Infelizmente, ainda existem famílias que abandonam crianças e adolescentes, seja por omissão, falta de estrutura financeira ou em razão de vícios. Esse trabalho é fundamental para assistir essas crianças aqui em Alta Floresta”, ressaltou.

O Serviço Família Acolhedora oferece um lar provisório para crianças e adolescentes com direitos violados. Nesse processo, a criança é acolhida por uma família temporária enquanto a família de origem recebe acompanhamento multidisciplinar para possibilitar o retorno. Caso isso não seja viável, a criança é encaminhada para adoção.

A coordenadora do Serviço Família Acolhedora, Vanessa Ribeiro, pontua, que a realização do evento em Alta Floresta é algo significativo para o município. “Alta Floresta é pioneiro neste trabalho. Aqui nós tivemos a oportunidade de fomentar a ideia do acolhimento familiar para os municípios da região e para o Estado. Aqui foi possível capacitar toda a rede de proteção de direito da criança e adolescentes, principalmente no acolhimento familiar.

A superintendente de Serviços Socioassistenciais da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (SETASC), Cristina Setsuco Siqueira Saito, parabeniza Alta Floresta e pontua sobre os esforços do Estado. “Parabenizo Alta Floresta pela realização deste encontro e pelo apoio ao Serviço Família Acolhedora. Nós, enquanto Estado, estamos fomentando a implementação desse serviço nos municípios. Sabemos dos desafios, mas reconhecemos a importância desse trabalho”, afirmou. Cristina também mencionou as estratégias do governo estadual para fortalecer o programa, como a oferta de capacitações em todo o Mato Grosso.

Segundo dados do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o Brasil possui 2.916 Unidades de Acolhimento Institucional, que atendem 30.442 crianças e adolescentes. Já o serviço de acolhimento familiar conta com 543 famílias acolhedoras, que assistem 2.726 crianças e adolescentes. Do total de serviços de acolhimento, 93,4% correspondem ao acolhimento institucional e apenas 6,6% ao acolhimento familiar, como é o caso das Casas Lares.

Jucélia Ferro, primeira-dama e secretária de Assistência Social de Sorriso, além de presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (COEGEMAS), destacou a troca de experiências proporcionada pelo encontro. “Além das capacitações, tivemos um momento rico de compartilhamento de vivências. É um trabalho desafiador, que exige a quebra de tabus e ciclos viciosos”, comentou. Ela também agradeceu ao prefeito Chico e à primeira-dama Vilma pela receptividade.

O evento contou com a participação de técnicos de Alta Floresta e outros 16 municípios. A primeira-dama e gestora do projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta, Vilma Gamba, ressaltou a relevância do encontro. “É gratificante receber a equipe do Estado e os municípios vizinhos. Contamos com palestrantes renomados, que certamente contribuirão para fortalecer o trabalho que já realizamos. Embora o serviço esteja bem estruturado em Alta Floresta, sempre há espaço para melhorias”, pontuou.

Vilma também agradeceu a presença do prefeito de Sorriso, Ari Lafin, e sua esposa Jucélia Ferro. “Gratidão pelo carinho e amizade demonstrados”, concluiu.

Participaram do evento a diretora de Assistência Social de Alta Floresta, Sirlei Vaz; a promotora da 2ª Promotoria do Ministério Público, Laís Liane Resende; o defensor público Túlio Pontes de Almeida; a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente Kassiane Nascimento, representando o Conselho Municipal de Assistência Social, a conselheira titular Izanete Scinkas Seguro; Luciene Máximo, Assistente Social do Serviço Família Acolhedora; o vice-presidente da Câmara de Vereadores, Claudinei de Jesus e o prefeito de Sorriso, Ari Lafin.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação