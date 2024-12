Governo de MT entrega novas viaturas, promove bombeiros e forma alunos de escola militar

Foram promovidos 118 oficiais e praças, e formados 207 alunos

O Governo de Mato Grosso entregou, nesta sexta-feira (29.11), 11 novas unidades de resgate para o Corpo de Bombeiros Militar. A entrega ocorreu durante a solenidade de promoção de oficiais e praças da corporação, e formatura de alunos da Escola Estadual Militar Dom Pedro II Presidente Médici, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

“Pudemos aumentar nossa capacidade operacional graças ao apoio inestimável que tivemos ao longo dos anos, em especial durante a gestão do governador Mauro Mendes. Sem dúvida alguma, neste seis anos pudemos ter a certeza de que estamos vivenciando a gestão que mais investiu em nossa corporação na história”, afirmou o comandante-geral dos Bombeiros, coronel Flávio Glêdson Bezerra.

“Esta é uma gestão que dá todo o apoio à corporação, com investimentos em equipamentos e viaturas. Me recordo que na formatura de junho deste ano também fizemos a entrega de viaturas. Em toda celebração, o Governo de Mato Grosso promove essas entregas por entender a importância de uma corporação bem equipada, o que se reflete em um atendimento mais eficiente”, disse o secretário de Estado de Segurança Publica, coronel Cesar Roveri.

Além das viaturas, 118 bombeiros militares, entre oficiais e praças, foram promovidos aos postos de coronel, tenente-coronel, major, capitão, sub-tenente, terceiro sargento, primeiro sargento e cabo.

Os militares Heitor Fernandes da Luz, Fernando Duarte Santana e Marco Aurélio Aires da Silva foram os nomes definidos pelo governador Mauro Mendes a serem promovidos à patente mais alta, e foram oficializados coronéis.

“Ainda não caiu a ficha. É um sonho sendo realizado. Agradeço a Deus, o comandante-geral e ao governador Mauro Mendes. A responsabilidade agora aumenta, mas estou pronto para honrar ainda mais os princípios do Corpo de Bombeiros e contribuir para o crescimento desta corporação”, disse o coronel Heitor Fernandes da Luz, que responde pelo 1º Comando-Regional de Cuiabá.

Ainda durante a solenidade, 207 alunos da Escola Estadual Militar Dom Pedro II Presidente Médici, de Cuiabá, participaram da cerimônia de formatura, marcando a conclusão de um ciclo importante em suas trajetórias acadêmicas no ensino médio.

“Nossa instituição tem como base a disciplina, hierarquia e bom relacionamento com os seus pares. Esta escola é a forma que encontramos de fazer com que a sociedade mato-grossense cresça forte”, afirmou o coronel Josiel, diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa.

A solenidade realizada nesta sexta-feira faz parte de uma série de comemorações aos 60 anos da corporação mato-grossense e é, também, alusiva ao Dia do Patrono dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, Imperador Dom Pedro II, comemorado em 2 de dezembro. Dom Pedro II foi o responsável pela criação da primeira corporação de bombeiros do país, em 1825.

A cerimônia contou com a presença do senador federal Wellington Fagundes, da secretária de Comunicação, Laice Souza, e demais autoridades.

José Lucas Salvani | Secom-MT