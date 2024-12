Empreendedores de MT desenvolvem plataforma digital com foco na saúde preventiva

Os assinantes têm acesso a uma variedade de recursos e serviços personalizados, como orientação de estilo de vida e nutricional

Uma startup apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), está desenvolvendo uma plataforma online acessível para consultas e planos personalizados em medicina de estilo de vida (MEV). A plataforma oferece os serviços por assinatura e já pode ser acessada.

O projeto foi criado dentro do Programa Centelha II, que é financiado pelo Governo do Estado por meio da Fapemat, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) e a Fundação CERTI.

O objetivo do projeto é promover saúde e bem-estar, oferecendo acesso a profissionais qualificados e tecnologias inovadoras, com uma gama abrangente de recursos para atender à crescente demanda por um estilo de vida saudável, apoiando na prevenção de doenças crônicas e mental.

De acordo com o empreendedor da Life Therapies, Jackson Dias Ferreira, os assinantes terão acesso a uma variedade de recursos e serviços personalizados, incluindo orientação de estilo de vida, nutricional, programas e terapias de saúde mental, monitoramento e acesso a profissionais especializados. A abordagem é baseada em evidências científicas atualizadas e utiliza tecnologia avançada, como a inteligência artificial (IA), para oferecer insigths individualizados.

“O modelo de negócio é baseado em assinaturas mensais ou anuais, e a divulgação está sendo feita por meio de estratégias digitais e clínicas parceiras, visando a construção de uma comunidade engajada e mais saudável, com atendimento virtual é possível fazer consultas de urgência com humanização, tecnologia inteligente e eficiência”, ressalta Jackson Dias.

A Startup Life Therapies, foi uma das selecionadas entre as melhores do Brasil pelo “Sebrae Startups”, onde participaram da exposição no Startup Summit em Florianópolis de 27 a 29 de agosto de 2024.

Widson Ovando | Fapemat