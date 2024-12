Projeto Cuida Bem de Mim é contemplado com motocicleta

O Projeto Cuida Bem de Mim que está localizado no bairro Cidade Alta com contemplado com o recebimento de uma motocleta zero quilômetro. O veículo foi uma indicação por meio de medida impositiva do vereador Derci Trevisan, o Pitoco.

A coordenadora do Projeto Cuida Bem de Mim, Sueli Rosana de Oliveira, agradece ao esforço que viabilizaram a motocicleta. “Quero agradecer ao prefeito Chico, nossa primeira-dama Vilma, vereador Pitoco e a servidora Cimone. Essas pessoas estão fazendo a diferença por nossas crianças”, agradece.

Sueli pontua ainda que o sentimento é de alegria. “A palavra de hoje é gratidão! Esse era um antigo sonho nosso”. O veículo uma motocicleta honda biz, modelo biz es/biz es, fabricação 24, modelo 25, na cor vermelha, motor de 124 cc.

O projeto atende crianças há 20 anos, onde atende em regime de contraturno escolar. Atualmente o projeto, que é sem fins lucrativos atende 40 crianças. Esse atendimento consiste em atividades lúdicas, sempre visando o desenvolvimento humano e social das crianças, sempre respeitando o desenvolvimento de cada criança assistida.

O vereador Derci Paulo Trevisan, o Pitoco, autor da emenda de medida impositiva, que resolveu na aquisição do veículo, destaca que todo trabalho filantrópico é importante, mas que esse trabalho que envolve crianças, ele é ainda mais importante. “Fico muito feliz quando eu consigo fazer algo que beneficie a comunidade e em especial quem cuida de crianças como vocês fazem aqui. Essas crianças são o futuro de Alta Floresta. Também agradeço ao prefeito e nossa primeira-dama”, pontua.

Para a primeira-dama e gestora do Projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta, Vilma Gamba, o Projeto Cuida Bem de Mim, desenvolve um papel relevância na área social. “O projeto atende muito bem as nossas crianças. É mais uma ferramenta social que vem para somar com Alta Floresta. Quero parabenizar toda equipe pelo trabalho, como também todas as pessoas que de alguma forma estão colaborando”.

O projeto atende de segunda a sexta-feira, sendo possível visitas das 15h às 17h. Para mais informações a coordenação do projeto pode ser contatado através dos números (66) 9.9203-2507/9.9224-72668. Também é possível acompanhar as atividades através do @projcuidabemdemimaf no instagram.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação