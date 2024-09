Tempo seco e fumaça fazem 7 cidades cancelarem desfiles do Dia da Independência

7 municípios de Mato Grosso não irão realizar o desfile cívico no dia 7 de setembro devido ao tempo seco. Até o momento, Alta Floresta, Confresa, Matupá, Paranatinga, Primavera do Leste, Pontes e Lacerda e Poxoréo anunciaram a suspensão do tradicional evento em comemoração ao Dia da Independência do Brasil por conta da fumaça e baixa umidade que são prejudiciais à saúde dos participantes.

Nesta quarta-feira (04), o prefeito de Pontes e Lacerda, Alcino Barcelos (Republicanos), divulgou um vídeo nas suas redes sociais dizendo que irá adiar o desfile. A cidade está coberta por fumaça de incêndios florestais, que, segundo ele, colocam em risco a saúde das crianças.

“Choveu, a gente faz o desfile. Só melhorar o tempo que a gente faz. Nós todos somos patriotas. O certo seria ser no dia 7 de setembro, mas também temos que pensar na saúde dos nossos alunos”, justificou o prefeito.

Segundo o gestor, o evento irá acontecer quando o tempo melhorar na cidade.

Nos outros 6 municípios citados, conforme apurado pelo Gazeta Digital, os desfiles foram cancelados.

Até o momento da publicação desta matéria, o desfile em Cuiabá está mantido. Participarão da cerimônia o Exército Brasileiro, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil, além de 12 escolas estaduais.

O evento começará às 6h e tem o encerramento previsto para 10h30, na avenida Getúlio Vargas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima prevista para Cuiabá no sábado é de 41ºC e há alerta de baixa umidade para todo o estado.

Silvano Costa

Especial para o GD