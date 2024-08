Governo Lula espera definições de Cuiabá e MT para mandar ajuda complementar a lojistas

O deputado federal e vice-líder do governo Lula, Emanuel Pinheiro Neto (MDB), declarou que o presidente aguarda pelo anúncio das ações a serem tomadas tanto pela prefeitura de Cuiabá quanto pelo governo do Estado de Mato Grosso em socorro aos comerciantes do Shopping Popular. Após comunicação das medidas regionais, o governo federal irá definir ajuda complementar aos lojistas.

“Creio que até semana que vem, assim que anunciadas as medidas do Município e do Estado, o governo federal vai analisar como vai conseguir concretamente ajudar. O presidente Lula já fez esse contato, já falei com os ministros Rui Costa e Padilha. O ministro Fávaro está pessoalmente cuidando disso em Brasília”, assegurou.

De acordo com o parlamentar, a atuação do governo federal será em apoio à recapitalização dos comerciantes para complementar as ações municipais e estaduais, mas que aguarda as ações de ambos para definir os trabalhos.

“Não é uma tragédia nos moldes do que foi no Rio Grande do Sul, mas não deixa de ser uma tragédia. Você vai dormir depois de um dia de trabalho, fazendo as contas da realidade do fim do mês e acorda com tudo nas cinzas. Quem passa ali viu que não sobrou nada, o que havia ali de banca, espaço de trabalho foi tudo ao chão. Então vamos ter muito em breve essas notícias da prefeitura e do Estado para que Lula e o governo federal possam anunciar sua contribuição nesse processo”, explicou.

Referente à legalidade da alocação de recursos públicos aos comerciantes, algo que tem sido motivo de debates e questionamentos constantes desde a semana do incêndio, e até mesmo a possibilidade da destinação de emendas parlamentares, Emanuelzinho apontou que pediu à Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Procuradoria Geral do Município (PGM) informações sobre o que poderia ser encaminhado de recursos e espera resposta das instituições.

Pinheiro acrescentou que o estudo jurídico está sendo feito para que as distintas esferas do poder público possam auxiliar para a reconstrução do Shopping Popular.

O centro comercial que abrigava 600 lojas foi consumido pelo fogo na segunda-feira (19). Toda a estrutura e material dos comerciantes disponível para a venda foram destruídos. Ainda não há definição de local para transferência dos empreendedores, sem linhas de crédito para que possam recomeçar.

Mariana da Silva – Especial para o GD