Pelo terceiro ano consecutivo, bailarinos de Alta Floresta brilham no Festival de Dança de Tabaporã

Nos dias 12 e 13 de julho a cidade de Tabaporã-MT foi palco de um espetáculo de talento e dedicação durante a 17ª edição do Festival de Dança promovido pela administração municipal. O evento contou com a participação de bailarinos de 10 municípios mato-grossenses, entre eles, os alunos do Expressão Centro de Artes, de Alta Floresta, que fizeram bonito ao levar sete coreografias para a competição.

Com uma delegação de 70 pessoas, sendo 30 bailarinos, Alta Floresta se destacou no evento. E o esforço foi recompensado: das sete coreografias inscritas, cinco foram premiadas, resultando em um total de R$ 8,5 mil em prêmios. O grupo ainda comemorou a conquista de um prêmio de Figurino Destaque, dois Bailarinos Destaque outros dois prêmios de Coreógrafa Destaque para a Professora Cassiane Leite, totalizando 10 premiações nas duas noites do Festival.

Esta foi a terceira participação consecutiva dos bailarinos alta-florestenses no Festival de Dança de Tabaporã e mais uma vez o grupo foi premiado, reafirmando seu compromisso com a arte da dança. Cassiane comemorou o momento especial ao lado de seus alunos: “Este reconhecimento é motivo de orgulho para toda a nossa equipe. A gente se dedica a levar o nome de Alta Floresta para eventos de dança em todo o Brasil e participar de festivais como o de Tabaporã é algo que valoriza a arte e a cultura de Mato Grosso, e ao mesmo tempo gera um impacto positivo na vida dos nossos bailarinos”, diz a Professora.

E a jornada continua: Na próxima semana, esses talentosos bailarinos estarão no 41º Festival de Dança de Joinville, onde apresentarão três coreografias em palcos espalhados pela cidade catarinense. A expectativa da equipe é grande para mais uma vez mostrar seu talento e dedicação no maior festival de dança do mundo.

