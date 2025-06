Arraiá da Floresta será realizado de 4 a 6 de julho na Praça da Cultura

O Arraiá da Floresta será realizado nos dias 4, 5 e 6 de julho, na Praça da Cultura. O evento já faz parte do calendário oficial de festividades de Alta Floresta e tem como objetivo fortalecer as tradições juninas, promovendo cultura, lazer e a integração da comunidade.

O Arraiá da Floresta é uma realização da Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Cultura e Juventude, com o apoio do projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta e das demais secretarias.

Durante os três dias de programação, o público poderá contar com barracas típicas, que oferecerão as tradicionais comidas e bebidas de São João, além do concurso de quadrilhas. O Arraiá da Floresta é uma iniciativa que reafirma o compromisso da gestão municipal com o incentivo à cultura popular e o fortalecimento da identidade regional.

Inspirado nas edições anteriores — que reuniram cerca de 12 mil pessoas e geraram arrecadação para instituições locais —, o Arraiá deste ano mantém seu compromisso com a valorização da cultura junina, o resgate das tradições e o apoio às entidades beneficentes.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação