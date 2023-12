Acelera Alta Floresta transforma vida dos moradores do Jardim Renascer

Investimentos superam R$ 5 milhões e levam autoestima e dignidade as famílias

Dia 29 de novembro será uma data que ficará na memória das famílias que residem no Jardim Renascer. Depois de muitos anos de espera e de muitas promessas que foram realizadas e não cumpridas, a Administração Municipal, realizou de forma oficial a entrega de 34.944,65 metros quadrados de pavimentação asfáltica.

A presidente do bairro Jardim Renascer, Rosangela Alves dos Santos Aguirra, que há nove anos reside no bairro, destaca que essa tinha tudo para ser mais uma promessa, porém, desta vez o desfecho da história foi outro. “É uma vitória! Vivemos muitos anos de promessas e nada acontecia. Desta vez foi diferente, a pessoa que veio aqui e prometeu é um homem de palavra. Tudo que foi falado em reunião tornou-se realidade”, afirma.

O bairro conta com 227 lotes, entre residências e empresas, que totalizam aproximadamente 700 moradores. Os investimentos totalizam R$ 5.278.007,37, sendo R$ 983.341.55 através de contrapartida da Prefeitura. Os recursos aplicados no Renascer resultam em um bairro cem por cento asfaltado.

Para o vereador Marcos Menin, esse é um momento histórico para os moradores do bairro. Ele destaca o esforço conjunto para tornar tudo isso possível. “Está sendo entregue o asfalto para os moradores do Renascer. Quero agradecer ao prefeito Chico Gamba pelo trabalho e parceria. Também agradeço a presidente do bairro e ao senador Wellington Fagundes e Deputado Estadual, Dilmar Dal’Bosco. Com todo esse trabalho a sociedade ganha”.

O secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Roberto Patel, durante cerimônia destacou os avanços da Administração Municipal. “Estamos conseguindo fazer muito, isso deve-se a seriedade de trabalho do Chico. Ele é um homem que não faz promessa vazia. Ele sempre nos cobra responsabilidade e hoje estamos entregando algo muito importante para essas famílias”, pontua.

O prefeito Chico Gamba pontou que não está sendo entregue somente pavimentação asfáltica. Essa conquista é muito mais do que asfalto. “Estamos entregando qualidade de vida. Os moradores estão recuperando a sua autoestima. Asfalto é bem-estar. Agora acabou o barro ou poeira. Cada metro quadrado de asfalto é uma conquista, é uma vitória”, finaliza. Moradores, secretários municipais e vereadores prestigiaram a cerimônia.

Diretoria de Comunicação