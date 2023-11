Vereador Pitoco parabeniza gestão pela retomada da construção de Escola de Educação Infantil no Jardim Imperial

A conclusão da construção de uma Creche Padrão Tipo 1 no bairro Jardim Imperial foi uma das primeiras reivindicações feitas pelo vereador Derci Paulo Trevisan – Pitoco (PSDB) no início do mandato.

Além de reivindicar informações sobre os recursos aplicados e os motivos pelos quais resultaram na interrupção da obra ocorrida na gestão anterior, o vereador ressaltou ao prefeito a importância da conclusão para atender os alunos com mais qualidade e comodidade, já que as crianças estavam sendo atendidas em um espaço pequeno alugado pelo município aos fundos da Igreja católica do bairro Cidade Bela.

A retomada da construção deixou o vereador otimista de que no próximo ano letivo a Escola Municipal de Educação Infantil Trenzinho Mágico poderá oferecer maior conforto aos alunos e melhores condições de trabalho para os profissionais.

A nova unidade escolar terá mais de dois mil metros quadrados de área construída, distribuídos entre 10 salas de aula, área de recreação, cozinha, refeitório, banheiros adaptados para os alunos tomarem banho, área para cultivo de horta e jardinagem, além de sala de professores e direção.

“Fizemos a cobrança no início do mandato e agora estamos vendo a obra a todo vapor sendo concluída com recursos próprios do município graças ao compromisso da gestão com a educação. Parabéns ao prefeito Chico Gamba e a secretária de educação, pela retomada desta obra”, disse.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa