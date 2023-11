Vereador Naldo da Pista acompanha início da pavimentação do segundo trecho da MT 325

O vereador Reginaldo Luiz da Silva, o Naldo da Pista (Republicanos), comemorou o início das obras de implantação do segundo trecho na Rodovia MT 325, no sentido Pista do Cabeça. A obra foi uma das primeiras cobranças feitas pelo parlamentar no início do mandato.

A reivindicação se repetia cada vez que autoridades políticas estaduais, como deputados, senador e o governador, vinham a Alta Floresta. Por várias vezes, o vereador também foi a Cuiabá reivindicar as obras.

Na primeira etapa, concluída em 2022, o Governo do Estado pavimentou 20,32 quilômetros. A obra custou mais de R$ 20 milhões. Agora, a pavimentação do segundo trecho prevê o asfaltamento de 26,30 quilômetros no trecho compreendido entre a antiga Escola Rural Produtiva e o Córrego Santa Helena. A obra está sendo executada pela empresa Agrimat Engenharia e Empreendimentos Ltda, com o valor de R$ 48.260.000,00.

“A pavimentação da MT 325 era um sonho antigo, principalmente daqueles moradores que enfrentaram períodos difíceis atravessando atoleiros, estrada ruim. A pavimentação do primeiro trecho está rendendo muito a nossa viagem e agora, com o início das obras, a pavimentação desse segundo trecho vai ajudar nós que moramos lá no fundo”, ressaltou.

O vereador Naldo da Pista destacou também que além de promover o progresso facilitando o transporte da produção da região Sul, a implantação da pavimentação asfáltica representa garantia de que o transporte seja público ou particular não sofrerá tantos desgastes como os prejuízos sofridos ao utilizarem a estrada de terra.

“Com o asfalto teremos condições de chegar mais rápido a cidade e os transportes quebrarão menos, tudo ficará mais barato, para quem mora, para quem produz, o asfalto vai trazer desenvolvimento para a região, vai ajudar muito, o frete ficará mais barato”, frisou.

Para o vereador, apesar de ter sido estabelecido um prazo de 630 dias as obras poderão ser concluídas antes do previsto.

“Acredito que seja feito antes do previsto porque já deu início na semana passada, estão abrindo as laterais e vão mexer com os bueiros também, somente o meio da estrada não vão mexer agora porque pode causar tumulto no trânsito, vão adiantando para quando começar a diminuir a chuvarada botar quente para fazer o meio. Então, acredito que até o fim do ano que vem, talvez, se não acabar vai faltar bem pouco”, disse Naldo.

Ao lembrar dos momentos difíceis que a população da região, principalmente da Pista do Cabeça, enfrentou ao transitar pela estrada de terra, o vereador Naldo considerou a obra uma conquista. “Antigamente, quando nós estávamos sem energia, o sonho era a energia, agora o asfalto chegando, tem muitas coisas que basta ter fé, acreditar, cobrar dos nossos políticos em nível estadual, que aos poucos vai chegando”, disse.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa