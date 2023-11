Unemat abre processo seletivo 120 vagas para contratação temporária de professores para 12 cursos

Os profissionais serão contratados para atuar no ano letivo de 2024

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) está com inscrições abertas para a contratação temporária de 120 professores para cursos oferecidos em Colíder, Nova Canaã do Norte, Terra Nova do Norte, Marcelândia, Matupá, Vila Rica, Confresa, Nova Xavantina, Água Boa e Querência. As inscrições são gratuitas.



Os prazos para inscrição variam conforme cada edital de seleção.



Para professores temporários de Direito e Agronomia, são oferecidas 46 vagas para atuação em Nova Xavantina e núcleos pedagógicos de Água Boa e Querência. O período de inscrição para essas oportunidades seguem até o dia 13 de novembro e devem ser feitas pela internet.



São ofertadas ainda 60 vagas para professores temporários para os cursos superiores de Arquitetura e Urbanismo (Colíder), Direito (Colíder), Engenharia Civil (Nova Canaã do Norte), Matemática (Terra Nova do Norte), Tecnologia em Agrimensura (Colíder), Tecnologia em Gestão Comercial (Colíder), Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Marcelândia), Tecnologia em Logística (Matupá) e Tecnologia em Mecânica de Precisão (Matupá).



Para essas vagas, as inscrições podem ser feitas até dia 12 de novembro, somente pela internet.



Também serão abertas na sexta-feira (10.11) as inscrições para 14 vagas de professor temporário de Ciências Biológicas (Vila Rica) e Pedagogia (Confresa). Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de novembro, pela internet.



Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas de forma remota.



As aulas dos cursos das modalidades diferenciadas ocorrem de forma presencial e modular.



A seleção será por disciplina, sendo que o candidato pode se inscrever em apenas uma por núcleo pedagógico e por semestre letivo.



Requisitos



Para concorrer, o candidato deve ter diploma de graduação e pós-graduação (conforme pré-requisito do edital); ter disponibilidade, equipamento e infraestrutura tecnológica para ministrar a disciplina de forma remota e/ou híbrida (quando ofertadas de forma modular); ter disponibilidade para permanecer no município onde serão ministradas as disciplinas.



Se for servidor efetivo/contratado da Unemat, o candidato deve apresentar Declaração de não excelência de carga horária e uma declaração de disponibilidade.



O seletivo ocorrerá em duas etapas: análise da inscrição e avaliação de títulos.

Danielle Tavares | Unemat